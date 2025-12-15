台新「愛的力量」 3580萬助141家團體

▲第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。圖為台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲與獲獎團體合影（圖／台新銀行公益慈善基金會提供）

[NOWnews今日新聞]

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。現場由雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，基隆市社會處長楊玉欣及台東縣社會處長陳淑蘭蒞臨現場，這屆共捐出3580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

廣告 廣告

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，活動是台新與新光金控合併後首次公益盛會，平台加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。活動因應物價上漲，提高社福領域捐助金額至1920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票全面改採 LINE 官方帳號登入。本屆活動總投票數仍有53萬3660票，近28萬人參與。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，愛的力量平台極致發揮影響，讓人人都能參與並感受到幸福。台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，落實活動核心理念。首次加入社福領域的中華民國老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法，愉快且有尊嚴地重建長輩生活。

中華電信基金會經理張嘉芳發現，今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，未來將持續與您的一票活動深化社會企業的影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，公益傳播領域讓年輕人用不說教的方式鼓勵青年創作還同時為公益發聲。

獲公益傳播短片獎余尚諮在拍攝長輩過程中深受感觸，並將焦點轉向自家長輩，呼籲正視家庭內部世代關懷。社福社企獎澄悅新媒體創辦人林芳語雖身為重度視力障礙，仍帶領團隊上街促票，鼓舞身心障礙者分享自身經歷。數位學習獎基隆紳士協會理事長陳家安將善用數位科技，推動長者與社會接軌。獲復能自立獎的新竹杜華神父基金會執行長楊銀美則會保持初心，運用專業、創新與溫度服務長者。

薄荷關懷協會創辦人李爅表示，協會服務孩子始終秉持「貧窮不是罪，傳承是關鍵」理念，將傳遞希望與能力實踐社會關懷。彰化樂說多元專業服務發展協會社工主任陳宏仁讚許活動五年畢業條款讓團體皆有獲獎機會。台北喜樂家族基金會執行長特助余佩如將致力服務身心障礙孩子及家庭。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸，幸獲基金會夥伴與家長親友促票力量，並宣布未來服務將拓展至東部地區。癌友新生命協會主任陳小菁指出活動鼓舞協會成員勇敢接觸人群促票。

嘉義開元殿福松老人養護中心主任曾嘉玉坦言，在偏鄉地區促票充滿挑戰，但仍全力以赴獲選增額。基隆博愛仁愛之家社工副組長劉家彣認為，11月的促票是「有溫度的日子」，肯定活動幫助同仁與長者走入人群。台東友善關懷協會長照組長周庭宇則相信偏鄉需要資源，但有台東社會處的支持，使其更有力量。

台新連續4年攜文化大學廣告系合作，為活動注入年輕活力，產學小組「SparkAll」運用「有感、有趣、有行動」方式，將「一鍵生成愛」的概念，轉化為「鍵盤超人」的行動意象。第16屆「您的一票，決定愛的力量」完整得獎名單及潮玩公仔得獎名單已公布，詳情請上活動官網查詢（https://www.taishincharity.org.tw/lovepower/index.html）。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台新新光金總座樂觀看明年景氣 但台灣、美國面臨「冰火二重天」

台新新光金聖誕點燈迎佳節 董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

Q3法說會報佳績！台新新光金子公司完成合併 進入「多引擎」發展