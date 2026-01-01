台新、新光人壽元旦完成合併 魏寶生接任董座

台灣金融業首起金控合意整併案再邁進一步，台新新光金控旗下壽險子公司台新人壽與新光人壽於1月1日正式完成合併程序，以台新人壽為存續公司並更名為「新光人壽保險股份有限公司」。新光人壽同日召開董事會，推舉魏寶生為新任董事長、洪士琪為副董事長，合併後資產規模達3兆9619億元，續居國內壽險業第四大。

新光人壽董事長魏寶生。（資料照／中天新聞）

金管會於2025年底拍板通過台新人壽與新光人壽的合併申請案。根據金管會公告，此次合併架構採取「台新人壽為存續公司、新光人壽為消滅公司」的模式，合併後存續實體台新人壽於元旦起正式更名為「新光人壽保險股份有限公司」。台新新光金控1日代子公司新光人壽發布公告，宣布董事會人事異動案於當日生效。

新光人壽於1月1日接獲林維俊及吳昕豪分別辭任董事長、副董事長職務，辭任生效日為1月1日，辭任後仍保留為公司董事。新光人壽隨即召開董事會進行補選，推舉魏寶生董事為新任董事長、洪士琪為副董事長。魏寶生與洪士琪原為新光人壽的董事長及副董事長。

存續公司的原台新人壽已公布董事及高階主管新布局，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋，任期至2027年6月30日止。

新光人壽大樓。（圖／Google Map）

資產規模方面，金管會保險局副局長蔡火炎先前在記者會上透露，截至2025年9月底止，台新人壽資產為3580億元，在壽險業排名第16名，新光人壽資產為3兆6069億元，排名則為國內第四大，兩家合併後資產為3兆9619億元，將近4兆元，排名仍維持第四大。

員工人數方面，截至2025年10月底，新光人壽有15392人（含內外勤），台新人壽1425人。財務表現部分，截至2025年9月底，新光人壽稅後虧損311.8億元，台新人壽稅後盈餘16.4億元。

