台新、新光人壽合併穩居第4大 資產規模近4兆元

（中央社記者呂晏慈台北2日電）新光人壽與台新人壽2026年元旦正式完成合併程序，總資產規模新台幣3兆9619億元，續居第4大保險公司；新光人壽董事長魏寶生今天說，合併後淨值提升，資產以公允價值重新認列，代表未來獲利潛力指標的合約服務邊際（CSM）將突破新台幣2500億元，可藉此貢獻穩定獲利。

新光人壽與台新人壽1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，董事會同日並推選董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義。

新光人壽今天舉行「新新共好開創新局」合併茶會，台新新光金控董事長吳東亮表示，繼續沿用「新光人壽」的名稱，是因新光品牌深受信賴，亦為對經營團隊的高度肯定；合併茶會主題代表新光人壽深厚品牌底蘊與超過一甲子的承諾，以及台新人壽承襲自外商保德信人壽的靈活創新策略與高效經營能力。

吳東亮說，1月1日原新光人壽合併成為台新人壽，台新人壽馬上再更名為新光人壽，對公司經營而言，是必要且關鍵、浴火重生的契機，2家壽險合併後總資產規模達3兆9619億元，為台灣第4大保險公司，資本實力及風險承擔能力均有顯著提升。

新光人壽董事長魏寶生表示，新光人壽與台新人壽合併後，淨值比將提升近1%，合併後淨值達2000億元以上，可用於抵禦未來的市場波動，此外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，增加資產重分類策略彈性，整體可決策區間由20%至40%提升至50%以上，可有效透過資產變化消弭負債波動，提升淨值的穩定性。

魏寶生說明，因應新一代清償能力制度，新光人壽合併後資本適足率可望達到130%以上，同時累積了雄厚的外匯價格變動準備金，增強吸收外匯風險的能力。

魏寶生提到，預估雙方合併後，CSM累積金額達到2500億元以上，可穩定貢獻獲利，而CSM納入2026年的獲利貢獻就超過200億元，未來每年預估還會有雙位數成長。

至於新光人壽總資產何時達到下個兆元，魏寶生回應，「越快越好」，2026年最重要的意義是CSM，希望公司能夠長期發展，透過保險創造獲利及成長。他補充，2026年新光人壽沒有增資或發債計劃。

因應今年實施國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度，新光人壽通路長劉信成說明2大願景，包括厚實CSM存量達700億元以上，以及擴大新契約保費（FYP）市占，目標達1100億元以上。

此外，面對2025年輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18引發關注，魏寶生說，感謝洪士琪2年半前找他加入團隊，雖然當時沒有提到1年後要執行新新併，更沒說到北士科T17、T18開發案，幸好最終秉持公司治理原則，與新壽不動產團隊忍辱負重、正面樂觀面對，終於迎來NVIDIA，完成任務。（編輯：潘羿菁）1150102