台新、新光人壽正式合併！ 資產近4兆躍居壽險第四大

金融業迎來重大里程碑！台新人壽與新光人壽今年1月1日正式完成合併，以台新人壽為存續公司，並更名為「新光人壽」，合併後總資產達新台幣近4兆元，躍升為市場第4大。新光人壽今（2）日舉辦「新新共好」合併茶會，台新新光金控董事長吳東亮喊話，「合併的過程是一個必要，而且關鍵浴火重生的契機。」

新光人壽董事長魏寶生表示，「新光人壽是國內第一家，自行公布CSM的壽險公司，合併後CSM累積金額將會達到2500億元以上」。關於北士科的議題，他表示，在秉持公司治理下，團隊「忍辱負重」並正向樂觀的面對，最終迎來輝達（NVIDIA）。

台新人壽與新光人壽於今年1月1日完成合併。圖／台視新聞

新光分家再聚合 吳東亮至吳火獅銅像前致意

在這個重要日子裡，台新新光金控董事長吳東亮夫妻，以及新光人壽董事長魏寶生等人，特意到創辦人吳火獅銅像前致意，象徵開創全新局面。

吳東亮夫妻以及魏寶生等人，特意到創辦人吳火獅銅像前致意。圖／台視新聞

電子股短線恐過熱 專家：注意資金是否轉傳產

不只金融整併寫下新頁，資本市場同樣氣勢如虹，台股在2026年首個交易日開出亮眼紅盤，加權指數大漲386點，突破2萬9千點大關，也創下收盤新高。

1/2台股新年開紅盤。圖／台視新聞

電子龍頭台積電股價上漲35元至1585元，改寫新天價；鴻海、聯發科、廣達等權值股股價亦同步收紅。

1/2台積電股價上漲35元至1585元，改寫新天價。圖／台視新聞

不過專家提醒，雖然記憶體與被動元件族群表現強勢，但印刷電路板、散熱模組出現修正，電子股短線恐有過熱疑慮，後續盤面可留意資金是否轉向傳產族群。

台北／林品瑄、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

