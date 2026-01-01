台新、新光人壽正式合併！魏寶生接董事長 新名稱曝光

金管會於2025年底拍板通過台新人壽與新光人壽的合併申請案，今（1）日正式完成合併程序，台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，更名為「新光人壽」。台新新光金控也發出公告，指出新任董事長由魏寶生出任。

據金管會公告，此次合併架構採取「台新人壽為存續公司、新光人壽為消滅公司」的模式，合併後存續實體台新人壽將於元旦起正式更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

今日新光人壽也召開董事會，補選新任董事長，最後推舉魏寶生董事為新任董事長、洪士琪為副董事長；舊任董事長林維俊與副董事長吳昕豪在115年1月1日請辭原職務，辭任後仍保留為新光人壽董事。

資產方面，據金管會保險局副局長蔡火炎先前在記者會上透露，截至2025年9月底止，台新人壽資產為3,580億元，在壽險業排名第16名，新壽資產為3兆6,069億元，排名則為國內第四大，二家合併後資產為3兆9,619億元，將近4兆元，排名仍維持第四大。

