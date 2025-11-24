台新、新光投信今合併 三管齊下拚3年內資產兆元

台新新光金控的投信子公司今（24）日正式完成合併，管理的資產規模（AUM）包含全權委託在內達到5300億元，躍升至國內第九大投信。台新投信總經理葉柱均表示，公司內部設立的保守目標，3年內AUM要超過1兆元。

台新新光金控今年7月24日完成合併後，子公司的整併由投信打頭陣，新光投信今日正式併入台新投信，並且沿用台新投信的品牌。台新投信今日上午召開董事會，推選台新新光金控財務長賴昭吟出任董事長，隨後舉行合併茶會，現場冠蓋雲集。

台新投信董事長賴昭吟致詞時表示，台新投信成為管理的資產規模逾1兆元的「兆元投信」不成問題，雖然有一點挑戰，「但是我們有信心」。她說，台新投信要非常積極地成長業務與獲利率，有三件重要事情必須去做，包括：人才、產品、全權委託。

台新投信副董事長林尚愷（左2）表示，將積極響應主管機關的亞洲資產管理中心政策。（劉偉宏攝）

擴編員額，向投研與業務好手招手

賴昭吟說，台新投信要持續延攬優秀的人才，有台新新光金控這塊這麼好的招牌，應該是可以順利吸引到很多優秀的人才。台新投信總經理葉柱均補充說明，台新投信目前有200出頭位員工，首先要擴大投研部門，尤其是全權委託，「希望這一領域的好手可以加入我們，投研的人力是我們積極要布建的。」其次是業務團隊的布建，「我們會快速的布建來增編我們的人力」 。

產品方面，賴昭吟表示，台新投信要順應市場潮流，積極設計多元性的產品，不管市場發生什麼樣的變化，都可以有足夠的產品來做選擇。葉柱均補充，台新投信會持續發展較具獨特性、利基型的產品，包括：主動式、被動式多元資產類型的ETF，以及一般傳統型的共同基金。

另外，台新投信已經向金管會送件，新光投信發行的基金，將全部更名為台新投信。

台新投信董事長賴昭吟（左）、總經理葉柱均（右）24日於合併茶會後與媒體聯訪。（劉偉宏攝）

爭取全委，將代操新光人壽台股與海外債

全委方面，賴昭吟說，台新投信要積極爭取全權委託業務，這項業務過去兩三年已有相當明顯的成長，除了努力對外爭取，「不可諱言，我們集團的資源的挹注，對我們幫助非常的大。我們應該有更多的機會來爭取這項業務的成長。」

葉柱均補充說明，台灣的有錢高端客戶需要全權委託，除了高資產客戶以外，機構法人的全委也是台新投信積極爭取的。以台新投信的姊妹公司台新人壽為例，其台股部位、大約200多億元由台新投信操盤，其國內債券也有一部分由台新投信代操，海外債券則是台新人壽自己處理。

至於另外一家姊妹公司新光人壽，其今年6月底資產規模約3.6兆元，葉柱均說，新壽的載體非常大，「我們可以做集團內資源整合，包括代操。」新壽的股票部位可以由台新投信代操，海外債券也可以交由台新投信協助，「我們也有團隊，會來爭取。」

媒體問，未來是否如同國泰金控，把人壽子公司的投研部隊逐漸移撥至投信子公司？葉柱均說，此為金控層級的規劃，可能要討論，目前還沒觸及。

​ 董座分析：發展成敗，投資績效最關鍵

賴昭吟指出，台新投信因為母金控集團的規模擴大，在爭取全權委託業務這一塊，「我們是非常有信心的」。但是不管怎麼樣，要爭取全委業務，「必須要我們能夠把投資績效做好，因為投資績效是最關鍵的。績效好的話，投資人才能放心地把資產交給你來操作。」

台新投信副董事長林尚愷也表示，台新、新光二家投信合併後，將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時亦談到，政府正在全力推動亞洲資產管理中心，資本市場國際化的政策，留財引資的方向非常明確，這也讓台灣的資產管理業者看見更大的商機。合併後的台新投信不只是變大還會變強，「我們有信心，台新投信不只可以成為兆元級的資產管理公司，更能引領台灣的資產管理產業走向亞太、站上國際舞台。」

