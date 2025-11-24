台新、新光投信今正式合併 資產規模躋身前十大、拚兆元規模

台新新光金控旗下子公司台新投信今（24）日正式完成合併，投信董事長由台新新光金控財務長賴昭吟（右三）出任，總經理為葉柱均（右一）。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 台新、新光金控在今年 7 月 24 日順利聯姻後，旗下子公司——台新投信與新光投信於今（24）日正式完成合併，成為首家完成合併的子公司。合併後，台新投信為存續公司、資產規模（AUM）達新臺幣 5,300 億元，躍升國內市場上第九大投信。

台新新光金控董事長吳東亮到場致詞表示，今天由台新投信打頭陣，率先完成合併，這也意味著台新新光金控正式進入「多引擎」發展階段，而台新投信合併後不僅變地更大，還會更強壯，資產規模不只要拚上「兆元」，還要配合主管機關亞洲資產管理中心的政策指引，引領台灣走向亞太、站上國際舞台。

▲台新新光金控董事長吳東亮親自出席給予台新投信合併儀式。 圖：黃偉柏／攝影

合併後的投信董事長，台新投信董事會今日推選由台新金控財務的掌舵手賴昭吟擔任。其在台新新光金控服務逾 30 年經驗，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。

賴昭吟表示，順利合併後，將進行三件事：一、合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入；二、開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品；三、積極拓展「全權委託」業務，以滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模達到兆元級的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後，將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年九月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣 1,600 億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）、新光15年期（以上）A—BBB美元電信債券ETF（00867B）等破百億的投資級債券ETF。另外，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）及新光美國電力基建息收ETF（009805）也受市場投資者青睞。此外，今年也將推出二檔主動式ETF，持續挖掘市場最新投資機會，幫助客戶財富增值，成為投資人最值得信賴的理財好伙伴。

