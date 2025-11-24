台新、新光投信完成合併！資產躋身前10大 挑戰兆元規模

台新新光金控今年7月24日合併後，旗下子公司台新投信與新光投信於今(24)日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司。台新投信為存續公司，新光投信就此消滅謝幕。合併後，台新投信資產規模(AUM)達5300億元，躍升市場第9大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。

台新新光金控董事長吳東亮（上圖中，台新新光金提供）、副董事長魏寶生（上圖左二），今天都出席慶祝茶會，投信投顧公會理事長尤昭文（上圖左三）也到場祝賀見證。

廣告 廣告

台新投信董事會今天推選賴昭吟（上圖右三）擔任合併後的首任董事長。賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，掌理財務，深獲吳東亮信任。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷（上圖右二）表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均（上圖右一）指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾1600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

合併後，新光投信旗下基金名稱，暫時不變動，但都就此歸屬於台新投信旗下，也使得台新投信產品線將更完整，包括新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B)等破百億的投資級債券ETF，以及近期受到投資人青睞的新光美國電力基建息收ETF基金(009805)。

此外，台新投信年底也將再推出1檔主動式ETF：台新臺灣優勢成長00987A），持續挖掘市場最新投資機會，幫助客戶財富增值。

更多品觀點報導

富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！

台股史上第6慘跌991點！連本帶利沒收昨天漲點 法人這樣說

