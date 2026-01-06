台新00842B最新配息金額創高！每單位擬配0.7元 1/15為最後買進日

聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債ETF「台新美元銀行債」（00842B）最新每單位擬配 0.7 元，金額突破新高。預計 1/16 日除息，1/15 日為最後買進日。 （概念圖）

[Newtalk新聞] 台新投信今（6）日公告，聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債ETF「台新美元銀行債」（00842B）最新每單位擬配 0.7 元，金額突破新高。以昨（5）日淨值 32.24 元計算，單次配息殖利率 2.16%，預估年化配息率超過 8%。預計 1/16 日除息，1/15 日為最後買進日。

債券ETF適合追求穩健收益、兼顧風險承受度較低的投資人。而在美國聯準會（Fed）降息周期延續下，由大型銀行發行債券的配息較一般公債更具吸引力。觀察 00842B 過去 4 季配息情況，自去（2025）年第一季的 0.5 元、0.55 元、0.055 元、0.6 元，年化殖利率約 6.79%，本季調升至 0.7 元創新高，若能維持配發金額，年化配息率可望更勝前一年。

台新美元銀行債券15年期以上ETF研究團隊表示，總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，長天期優質債券的殖利率水準與潛在資本利得空間同步浮現，成為投資人布局中、長期穩定現金流的重要選項。對於希望在利率波動環境中，仍能持有相對穩定資產的投資人而言，銀行債具備「防禦中帶有收益彈性」的特性，適合納入核心資產配置。

台新美元銀行債券15年期以上ETF研究團隊進一步指出，債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。面對市場不確定性仍高的投資環境，透過債券ETF進行有紀律的資產配置，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

