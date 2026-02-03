台新Pay 攜手日本「PayPay」 上百萬日本店家輕鬆付款 最高回饋上看20.8%

搶攻日本市場！台新Pay+正式開通「PayPay」410萬店家輕鬆付款、最高回饋上看 20.8%。 圖：台新銀行／提供

[Newtalk新聞] 2026 農曆新年假期將至，許多人規劃出國旅遊。而擁有具吸引力匯率且直飛航點多的日本，成國人海外旅遊首選。不論吃美食、買伴手禮等消費，常常會使用電子支付系統「PayPay」。

台新銀行旗下「台新Pay 」今（3）日正式開通日本 PayPay 支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家 PayPay 特約商店，皆可輕鬆掃碼付款。歡慶服務上線，活動期間消費最高可享 20.8% 回饋。

廣告 廣告

繼去年 7 月 24 日首波開通韓國支付場域後，台新Pay 此次攜手日本 PayPay，成為國內首家同時直接與日、韓當地業者合作，並以兼營電子支付機構身分開通實體店家跨境支付服務的銀行。用戶可於超商、百貨、藥妝等日本必逛通路，開啟 Richart Life App，使用台新Pay＋掃碼付款，並同時支援「帳戶扣款」與「信用卡綁定」，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。

為慶祝台新Pay 開通日本 PayPay 服務，台新銀行攜手 PayPay 商家推出期間限定高回饋方案。即日起至 2026 年 6 月 30 日，於日本 PayPay 特約商店使用台新Pay 消費，綁定 Richart 卡並搭配「Pay 著刷」權益，可享 3.8% 台新 Point（信用卡）回饋；再結合 Bic Camera 等日本熱門通路提供，最高 10% 免稅優惠與店家最高 7% 折扣，整體回饋最高上看 20.8%，加上海外交易免 1.5% 手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

活動詳情請上連結：https://mkp.taishinbank.com.tw/TsCms/marketing/expose/WM_20260128095425540/index.html

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本大選》逆轉多年低投票率 逾7成選民「一定會去投票」

破中國封鎖！日本宣布首度成功從6000公尺深海取回稀土沉積物