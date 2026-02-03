台新Pay+開通「PayPay」！遊日掃碼付款 最高回饋20.8%

台新Pay+今(3)日正式開通日本PayPay支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家PayPay特約商店，皆可輕鬆掃碼付款。歡慶服務上線，活動期間消費最高可享20.8%回饋。

台新Pay+繼2025年7月24日首波開通韓國支付場域後再傳捷報，此次攜手日本PayPay，成為國內首家同時直接與日、韓當地業者合作，並以兼營電子支付機構身分開通實體店家跨境支付服務的銀行。

臺灣用戶可於超商、百貨、藥妝等日本必逛通路，開啟Richart Life APP，使用台新Pay+掃碼付款，並同時支援「帳戶扣款」與「信用卡綁定」，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。

慶祝台新Pay+開通日本PayPay服務，台新銀行攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

台新銀表示，台新Pay+透過與美商鏈通科技(TBCASoft)的HIVEX跨境支付平台整合開通日本PayPay，象徵台新銀持續深化「台新銀行｜Richart」品牌升級，將金融服務無縫延伸至旅遊與生活場景，打造更直覺、安心且高效的跨境支付體驗，實現「一個APP、旅遊暢行」的數位金融新日常。

另一頭，美商鏈通科技(TBCASoft) 也同時與「全盈+PAY」合作，同日開通日本PayPay 掃碼支付服務。全盈+PAY 用戶即日起前往日本旅遊時，也同樣不須註冊新App，即可直接使用原本熟悉的支付工具，在日本境內數百萬家 PayPay 特約商店輕鬆掃碼付款。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵表示：「台新Pay+ 與全盈+PAY 的加入，證明了 HIVEX平台能同時賦能不同屬性的支付業者。我們透過『雙軌驅動』策略，將台新銀行深厚的金融基礎與全盈支付在零售場景的活躍度結合，極大化了網絡效應。」

吳陵進一步指出，HIVEX目前已覆蓋整個亞洲市場，連接多個國家地區並提供約15億個行動錢包用戶的跨境支付服務。作為一個開放、中立且高效的國際平台，HIVEX致力於嚴格遵守各國法規與數據主權，並以驚人的速度在全球擴張。未來將持續把這套成功的跨境模式複製到更多國家與地區，讓錢包用戶走到世界各地，都能享受當地最便利的支付體驗。

