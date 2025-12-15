台新Richart卡放大絕 綁定LINE Pay送2.3%

信用卡市場競爭從單一回饋，轉向「權益自選」與「使用場景完整度」。2大主打彈性回饋的信用卡明(2026)年全新優惠出爐，台新Richart卡與國泰世華CUBE卡分別針對行動支付、娛樂消費與交通使用情境，調整權益內容。

台新銀行今(15)日公布「Richart信用卡」2026年上半年最新權益，延續「1卡支援7大回饋方案」的設計，卡友可依消費型態在不同方案間切換使用。調整的第1個重點，放在補齊行動支付高頻使用場景。

廣告 廣告

台新銀行表示，Richart卡上市初期即設計「Pay著刷」方案，支援台新Pay與台灣Pay(TWQR)，適用通路涵蓋新光三越、4大超商、全國電子、麥當勞等日常消費場景，指定交易最高享3.8%回饋。明年上半年再將LINE Pay列入指定回饋範圍，綁定消費最高送2.3%，讓實體與線上支付服務更加完整。

Richart卡在指定加碼方面，明年將擴大至60大加碼通路。像是「好饗刷」新增KTV、王品瘋Pay及FunNow等娛樂平台；「數趣刷」擴充遊戲與影音訂閱服務，包括Steam、Netflix、Disney+，還有iHerb、Olive Young等海外電商，以及ChatGPT、Canva、Notion等AI服務。

旅遊相關的「玩旅刷」方案除了海外消費回饋外，再添SUICA、WOWPASS、ICOCA等海外交通卡儲值，並將指定航空公司擴增至15家、旅行社增至13家。日常消費方面，「天天刷」新增藥妝藥局、唐吉軻德與LOPIA；「大筆刷」則結合京站、三創生活與統一時代百貨等大型消費場域。於上述指定通路刷卡交易，最高都能拿到3.3%好康。

交通附加權益也是此次調整重點之一。Richart卡首創機車族適用的停車權益，卡友當期帳單一般消費累積滿6,000元，次月即可享有8次機車路邊停車使用次數，讓原本以汽車停車為主的信用卡附加服務，延伸至機車通勤族的實際需求。原有的保費優惠將持續，持卡一次付清可享最高1.3%回饋，並提供不限金額分12期0利率的分期選項，維持既有繳費彈性。

配合新權益上線，自今(2025)年12月15日起，Richart卡友切換至「Pay著刷」方案，可提前享受LINE Pay 2.3%行動支付加碼好康；12月31日前辦卡的新戶，於核卡後30天內累積交易滿2,000元，即可獲得20吋上掀式行李箱首刷禮。

另一張權益自選信用卡「國泰世華CUBE卡」，明年上半年「集精選」方案拓展至「充電停車」相關通路，將電動車充電與停車費用列為卡友福利，指定消費享最高3.3%小樹點回饋，作為原有權益內容的延伸。

2026年台新Richart卡權益回饋內容，如下表：

原文出處

延伸閱讀