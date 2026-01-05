台新Richart品牌升級！權益加碼通路增60大 卡友可刷卡搭捷運

台新銀今天宣布Richart數位品牌，正式升級為「台新銀行 | Richart」，導入全行服務，擴大至台新新光金控集團，透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。

台新銀行支付金融處、數位金融處長黃天麟指出，Richart信用卡權益將有3進化，首先是擴大加碼通路至百大場景，納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，包括生活量販（唐吉訶德、LOPIA）、醫療藥妝、遊戲影音（Steam、MyCard），更前瞻導入 AI 應用工具（ChatGPT、Notion、Canva），實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。（如下圖，記者李錦奇攝影）

其次是推出Richart優惠券福袋，針對飯店餐飲提供最高8％回饋，保費5.3％回饋，新戶申辦更享有不限通路最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。

另外，消費滿額可享機車免費停車8次，是信用卡少見的回饋，讓機車族也能享受免費停車回饋。

黃天麟也宣布，台新PAY 也做了「海外跨境掃碼」升級，本月已經開通韓國市場，2月初會開通日本。

台新銀個金事業總處執行長包國儀（如下圖，記者李錦奇攝影）說，台新Richart推出於2016年，如今已經10週年，這次品牌再造，可以服務台新新光金群體客戶，高達1150萬人，以後，包括數位帳戶、信用卡、平台，不只會在銀行看到Richart，人壽、證券都可以看到它的身影。

黃天麟(如下圖，記者李錦奇攝影)補充，Richart上市10週年，帳戶突破450萬戶，未來，不只服務Richart客戶，更希望服務全客群。

Richart信用卡去（2025）年整合，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成。

新年一開始，台新銀也搶得頭香，1月3日攜手臺北、新北大眾運輸體系，正式開通「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車。覆蓋大臺北地區、新北捷運及輕軌逾140個站點，台新卡友可使用台新銀信用卡，輕鬆感應搭捷運，這部分是台新銀獨家半年權益，台新卡友獨享。

另外，台新卡友也可以手機綁定台新Pay，進出捷運站時，秀出乘車碼，掃捷運站QR code，感應搭乘捷運，最高3.8％回饋。

台新銀行支付金融處、數位金融處長黃天麟說，信用卡感應支付上路2天，已有1萬位卡友使用。為加速民眾習慣數位支付轉型，台新信用卡新戶只要在國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費。

此外，台新銀也同步開通新支付選擇，卡友只要在台新Richart Life App上「台新Pay」，綁定「乘車碼」，就可掃描搭捷運、臺鐵、高鐵等綠色運具，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8% 回饋。

另外，台新也推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面（限量2萬名），結合獨特LED技術，感應刷卡時，卡片會發出綠光，象徵永續與吉利暢行。

台新銀強調，第一季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及《蜷川實花》特展、大英博物館《埃及之王法老》等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

