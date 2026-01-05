台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路

2026年信用卡權益新氣象，台新銀行啟動新布局！今(5)日台新銀行宣布，「Richart」數位品牌全面升級，不僅變更為「台新銀行 | Richart」，還將陸續加入台新證券、投信……等子公司，並增加LINE Pay、唐吉訶德、LOPIA、AI應用工具……等60大回饋通路。同時冠名贊助「動力火車」台北小巨蛋演唱會，卡友獨享優先購票資格。

台新銀行「Richart」數位品牌自2016年誕生，命名靈感結合「Rich」與「Art」，象徵「財富的藝術」，並在去(2025)年進行信用卡合併計畫，將太陽/玫瑰卡、@GOGO卡、FlyGo卡……等信用卡統整為「Richart卡」，帶動整體簽帳金額成長25%，累積發卡量超過300萬張，且有效卡率高達9成。「Richart數位銀行」更是最多人使用的數位金融服務。

為持續發展「Richart」品牌，同時整合台新新光金控旗下各子公司服務，台新銀行品牌升級為「台新銀行 | Richart」，未來「Richart」陸續納入台新投信、新光人壽、台新證券等子公司，透過Richart的數位行銷與營運技術，導入所有金融服務，建構更完整的數位經濟體系。

今(2026)年Richart信用卡「自由選」方案大幅擴增加碼通路，包含LINE Pay、唐吉訶德、LOPIA、Steam、MyCard、ChatGPT、Notion、Canva……等60大據點，刷卡消費最高送3.8%台新Point。而「台新Pay+」預計2月前進日本，成為首家同時提供日本與韓國電子支付掃碼交易的銀行業者。

為吸引民眾申辦Richart卡，台新銀行進一步發行Richart Mastercard「吉綠版」卡面，限量20,000張。採用LED發光技術，在感應交易時會顯示綠色光芒，象徵永續與吉利暢行。並主打「Richart優惠券福袋」，提供LINE Pay等多通路最高5.3%、餐飲飯店8%、保費5.3%等回饋方案。

同時，台新銀行為台北捷運閘門多元支付的「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單銀行，目前試辦台新信用卡或綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay進站交易，即日起台新卡友領券享最高10次免費搭乘，1月3日多元支付上線以來，已有超過萬人使用，以30歲至40歲民眾為大宗。預計今年7月起開放所有國內外信用卡都能感應搭乘捷運。

此外，台新銀行冠名贊助「動力火車【一路向前】世界巡迴演唱會台北旗艦場」，持任一張台新信用卡、簽帳金融卡，都可在1月24日下午1點優先購票。每卡限購4張、每場次限量1,000張，不必與其他歌迷搶票，並有機會買到喜歡的座位，在5月15日至17日進台北小巨蛋「朝聖」。

