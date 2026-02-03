台新Richart年終放大術來了 美元定存最高6%

【時報-台北電】退休金2千萬才夠？存不到怎麼辦？財經作家雨果分享台大教授的觀點，指其實450萬就夠，勞保2萬+勞退5千，再自補缺口1.5萬，就可達成月領4萬目標，再以4%法則計算25年生活費，就得出450萬金額，這樣是不是壓力小很多？試算25歲每月投資1,800元，假設年化7%，65歲有望滾到450萬。而教授的投資組合很分散，是全球+科技+小型股ETF，比如VT、0050等。 雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」表示，在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一個反應不是規劃，而是乾脆放棄，覺得怎麼算都輪不到自己。 這樣的無力感，其實很普遍，也讓不少人對退休理財產生距離感。但有些研究提醒大家，問題不一定出在不努力，而是目標設定一開始就太模糊。當數字沒有被拆解，只會讓人愈看愈害怕。 雨果最近在「下班經濟學」看到一個訪問台大教授張森林的影片，發現影片內容大致想法都與自己很接近，除了退休金需求試算金額比較不一樣，故把影片重點整理如下，與大家分享。 他指出，若退休後希望每月有4萬元的

