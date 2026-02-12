台新Richart推青年專屬方案 LINE Pay 最高5%回饋、活儲優利3.5%
台新銀行旗下數位帳戶品牌Richart特別為18–25歲青年客戶推出「青年專屬方案」。即日起新申辦台新Richart數位存款帳戶，符合條件即可享LINE Pay消費扣款最高5%現金回饋，搭配新臺幣活儲最高3.5%優利，全面協助年輕人加速理財起步。
台新Richart觀察，近3成客戶日常消費已習慣綁定LINE Pay進行扣款。本次推出的青年專屬「簽帳金融卡LINE Pay高回饋方案」，涵蓋超商、餐飲、網購等多元生活消費場景。
18-25歲的年輕人只要完成開戶任務，並於LINE Pay綁定Richart簽帳金融卡消費扣款，即可享有專屬加碼最高5%現金回饋，讓每一筆日常支出都能輕鬆累積回饋。
本活動限量1萬3千名，越早開戶越早享有超值回饋。
除了「花的省」，台新Richart強調，更要幫助年輕人「存的快」，針對新用戶或達指定條件的青年客戶，台新Richart祭出市場極具競爭力的新臺幣活儲利率，提供10萬元內3.5%優利活儲方案，開戶成功後即可一路領息到今年6月。
以每月存滿10萬元為例，最高可領約297元利息，讓小額存款也能有感增值。台新Richart數位存款帳戶同時也具備隨時存取的靈活彈性，貼心提供每月各5次跨行轉帳及跨行提款免手續費服務。
台新銀強調，Richart將持續打造最有感的消費回饋與最簡單好用的理財體驗，透過青年專屬方案，陪伴年輕人從第一份薪水或零用錢開始，逐步養成聰明消費與穩健儲蓄的理財習慣。
更多品觀點報導
iPhone 17 Pro Max現折近3000！傑昇春節特價 各大廠牌一表掌握
中國信託證券幫你補財氣 民眾排隊等與Passion Sisters合照領「開運財氣袋」
其他人也在看
LINE Pay捐款平台2025年募逾10.7億寫新高
（中央社記者吳家豪台北2026年02月12日電）行動支付品牌LINE Pay今天公布，2025年愛心捐款平台共募得逾新台幣10.7億元善款、再創新高，總金額年增超過38%，共匯集逾172萬筆捐款、年增28%，整體捐款人數年增近3成。LINE Pay觀察發現，2025年平均每名捐款者捐款頻率達3.8次，更有單一用戶年度最高捐款總金額超過170萬元。此外，也有許多LINE Pay用戶運用「1點等於1元」的LINE POINTS捐款，2025年有近13萬筆善款使用LINE POINTS，更有用戶單筆捐出10萬點LINEPOINTS，價值等同於新台幣10萬元。LINE Pay透過新聞稿表示，2025年募得的10.7億元愛心善款中，也包含民眾在「114年丹娜絲風災募款專案」、「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」中捐助的善款。LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過230家公益團體，2025年共上架2756項募款方案，涵蓋青少年兒童照護、老人服務、婦女關懷、動物保護等多元議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助。
Counterpoint：蘋果iPhone是中國行動市場1月唯一銷售成長品牌
根據市場研究機構 Counterpoint Research 的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 旗下的 iPhone 是 1 月中國市場唯一實現銷售成長的智慧型手機系列。
第三方支付業者LINE Pay平台募得10.7億元善款 年增38％
第三方支付業者LINE Pay積極推動公益事業，其愛心捐款平台於2025年再創新高，全年募得善款逾10.7億元，年增幅超過38％，捐款筆數達172萬筆，成長28％，整體捐款人數亦較去年成長近三成，顯示民眾越來越善用行動支付進行公益捐款。
【專欄】當人文、科技遇上政治就變質，淪為武器與鬥爭工具！
文/陳家聲(台大商研所兼任教授) 美國總統川普於2025年末，以行政令簽署一項代號為『創世紀』計...
測試出問題 蘋果Siri升級再延期
據Yahoo Finance 12日報導，手機大廠蘋果的語音助手Siri AI升級版原定於3月系統更新中推出，但在近幾周的測試中發現軟體有問題，不少用戶期待的新功能可能會分批次延後上。
LINE Pay Money上線首月 代收付金額衝第4
（中央社記者蘇思云台北2026年2月12日電）一卡通公司iPASS MONEY去年底終止與LINE Pay合作，電子支付排名大洗牌。金管會統計顯示，LINE Pay Money去年12月上線首月，代理收付金額達新台幣19.8億元，立即衝上業界第4名，僅次於街口、全支付與玉山銀行，一卡通票證則落到第5名。金管會今天公布去年12月電子支付機構業務資訊。由於一卡通公司iPASS MONEY去年底終止與LINE Pay合作，LINE Pay子公司連加電子支付LINE Pay Money在去年12月3日上線，外界高度關注LINE Pay Money表現。金管會銀行局副局長張嘉魁指出，截至去年12月底，電子支付帳戶總使用者人數約3765萬人，月增252萬人，主要可能跟LINE Pay Money單月增加222萬人有關。去年12月代理收付實質交易款項金額約202.9億元，月減約14.3億元。張嘉魁表示，往年12月確實多比11月減少，可能跟11月有雙11、導致基期較高有關，也可能個別業者間一消一長有關。觀察業者代理收付實質交易款項金額變化，去年11月前5名分別為全支付、街口、一卡通、玉山銀行與悠遊卡。
馬年就該換這一味！開箱 CASETiFY 馬年新春系列 iPhone 與 AirPods Pro 殼套和小馬手機吊飾
即將迎來的農曆春節假期大家準備要去哪渡假呢？新年新氣象，為新年增添滿滿童趣與歡樂，大家喜歡的 CASETiFY […]
LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園 已提升果園交易額成長15倍
LINE Pay展開「數位共融 地方共好」永續專案，攜手苗栗縣大湖地區農會及當地草莓園業者，為地方農園導入行動支付服務，並透過數位行銷工具和活動向全台1360萬用戶推廣農村觀光和特色農產品，有效提升草莓園交易額成長15倍、來客數成長10倍，目前LINE Pay於大湖鄉草莓園滲透率已超過95%。
自強國小研習營結合國際母語日 學子搶當主播用閩客語報新聞
為迎接2月21日國際母語日暨台灣母語日，自強國小於近日舉辦桃園市「校園本土語言新聞小主播研習營」，讓母語不只留在課本裡，而是站上主播台、被看見、被聽見。 此次研習營吸引來自20所國小與2所國中，共45位五至八年級學生熱情參與，活動一開放報名即瞬間額滿。課程最大亮點，是將閩南語、客語學習
施壓瓜地馬拉 美盯中南美 防海地轉向大陸
美國近期加大在中南美洲影響力，《紐約時報》報導，瓜地馬拉在美國壓力下，宣布將逐步淘汰古巴醫生聘用計畫；此外，加勒比海安全集團執行長兼主席霍姆斯示警，大陸對破壞台灣與海地關係有濃厚興趣，且確實有海地政客公開拉攏大陸投資，並表態希望有意來海地投資的人以海地最佳利益為出發點，包含轉而與大陸建交。
S25賣爆！三星加碼推出Galaxy S26 發表時間曝光
三星正式發出邀請函，宣布將於2月26日凌晨2點(台灣時間)舉行2026 Galaxy Unpacked發表會，外界預期，會中焦點將是新一代旗艦手機Galaxy S26系列，同時也不排除發表全新GalaxyBuds4系列無線耳機。值得一提的是，三星以19%的全球市佔率位居第二，年出貨量成長5%。其中，旗艦Galaxy S25與摺疊機Galaxy Fold7則成功帶動高端市場銷量，表現優於前代產品。
台灣1銀行祭新規！「2情況」恐凍結銷帳戶 小心存款歸零領不出
注意，銀行新制上路！合庫銀行公告，自2月2日起新增11條規則，包括帳戶餘額低於1000元、薪轉戶沒有發薪紀錄等，都可能會遭到強制銷戶或限制轉帳功能，小心有錢領不出來！
新春年終獎金放大術 優利存款15%超吸金
銀行推出春節優利方案，將紅包和年終獎金存入金庫就能錢滾錢(圖/卡優新聞網)
iPASS MONEY獨立營運！新增邀請轉帳功能
[NOWnews今日新聞]一卡通公司旗下電子支付服務iPASSMONEY正式邁向獨立營運新階段，憑藉全台逾700萬用戶基礎，深度布局交通與民生消費。隨著服務轉移至獨立APP，為提升使用體驗，於今（12...
【馬上發財】小朋友紅包怎麼存最賺？銀行高利存款一表看最高衝15%
投資理財從小做起！小朋友過年領到紅包怎麼存最划算？《Yahoo股市》統整9家銀行最高新戶活存優惠活動，利率、存款上限一目瞭然，協助家長們幫小孩「放大」紅包！其中包括聯邦銀行、樂天銀行都有高達15%的優利，聯邦銀存10萬元可幫新戶一個月領息1,274元，王道銀8.8%合計二個月領息1480元最多，元大銀3%利息最高領1163元也破千元，外商銀渣打銀最高活存100萬元內有機會領息年利率2.3%，富人族3千萬一個月優惠加碼到3.2%，領息8萬元也都是不錯選擇。
2026開春大吉 ♥︎ 吃喝玩樂券最低5折起，喜來登、萬豪Buffet限時狂歡降價！
農曆春節即將到來，擔心早餐店阿姨休假沒東西吃？還是怕連假出遊到處塞車、餐廳訂不到位？Yahoo購物中心最強「過年懶人包」盛大登場～強勢救援！
麥當勞買1送1！7天全時段搶優惠 薯餅、炸雞都有
【記者莊偉祺／台北報導】麥當勞迎接馬年祭出7天限定買1送1，期間於APP參加刮刮樂，從早到晚全時段都有不同優惠，包含薯餅、炸雞、焦糖奶茶、蘋果派、薯條等，都可享買1送1。
合庫祭打詐新制！存款「低於1000元」恐遭強制銷戶
為降低數位帳戶淪為詐騙工具，合庫銀行自2月2日起實施新規，針對已列為警示帳戶且存款餘額低於1000元者，銀行得逕行終止約定並辦理銷戶，餘額則轉入其他應付款，待用戶申請時依法處理，轉帳功能也將受到限制。
迪化街買糖果"2袋要價1630元"? 老闆喊冤:絕不坑客人
財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導下周一就是除夕夜！不少民眾拜拜需要買糖果。有網友發文，說到台北年貨大街，隨便抓兩袋糖果，沒想到一秤1630元。底下有人，說這你也買得下去，還有人PO出在其他地方買的糖果比對。記者下午實際查訪迪化街這間糖果店，人潮很多，業者喊冤，說在地已經超過20年，絕對不會坑殺客人。過年呷甜甜好過年，民眾走到台北年貨大街糖果店隨便一抓，猜猜多少錢，2袋1630元，發文說一年一次給他買下去，但其他民眾看到這價錢不敢相信！民眾：「當然會先驚訝一下，吃的都是錢。」民眾：「有一點貴。」直擊迪化街糖果店「２袋要價１６３０元」？ 老闆出面喊冤。(圖/民視財經網)這位網友怎麼這麼會買，先看看右邊這包，有足球巧克力、咖啡糖，和常見拜拜最好用的花生糖，這袋784塊，另一包漢堡軟糖、金幣巧克力，這包更貴，秤重賣，853元，底下網友說，這樣你也買得下去？這價錢用搶得比較快，還有人說這經費去賣場可以買比較多。記者實際了解，業者趕緊喊冤。糖果店業者謝先生：「我們的單價，相對來說以相同的糖果，在其他的大賣場，我們都是比他們便宜的，我們可以我們都會做優惠，而不會說就是，去另外給你們加價還是怎麼樣，我們不會做這種事情，我們在這邊基本上，也都已經做了20幾年了，100公克89（元），100公克49（元），基本上我們的差異就是，以89元我們都是歐美日本進口，那49的部分，我們都是東南亞進口。」直擊迪化街糖果店，人潮滿滿滿，再問問其他店家糖果怎麼定價。其他糖果店業者涂小姐：「糖果是都賣...，今年都賣69，這價格全部統一，沒有記錯的話，一半大概是，400-500左右，其實會有人抱怨很貴，但是就是看個人要不要買。」迪化街買糖果隨便抓「２袋要價１６３０元」？ 老闆出面喊冤。（圖／民視財經網）其他店家100公克今年漲價，漲到69元，散裝糖果單價落差大。100公克從25元果凍到89元進口巧克力都有，要是真的隨便抓恐怕成為荷包殺手。原文出處：迪化街買糖果隨便抓「2袋要價1630元」網嫌貴 老闆出面喊冤 更多民視新聞報導郭台銘加碼3億！鴻海運動嘉年華瞬間沸騰 10個千萬大獎送員工迪化年貨大街禁菸區擴大！ 議員批「抽菸要走20分鐘」反挨轟老協珍年菜買氣爆發！ 佛跳牆稱霸、年菜套組月銷破萬組
星巴克買1送1！春節連假前提神優惠 新品草莓星冰樂也適用
【記者莊偉祺／台北報導】不少民眾已無心上班，期待春節連假了！星巴克今明兩日幫大家最後衝刺提神，祭出2日限定買1送1，包含新推出的草莓星冰樂、草莓抹茶那堤也適用，另有春季限店新飲品可喝。