台新Richart美元定存最高5.5%優利 金額無上限

財政部今（9）日公布2026年5月出口784.8億美元，年增逾5成，創歷年單月次高紀錄，且連續31個月呈現正成長。國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任接受《Yahoo股市》採訪時表示，AI基礎設施採購仍相當熱絡，是台灣出口維持高檔的主因，不過最大變數仍在美國經濟與國際戰爭風險，若美國通膨升溫、消費走弱，恐進一步影響科技巨頭AI投資力道，進而牽動台灣出口後續表現；此外，若今晚費半指數表現不佳，明日台股仍可能跟著美股走，不一定會因出口數據亮眼而上漲。

Yahoo股市 ・ 9 小時前 ・ 5 則留言