台旅客分食遭公審！林氏璧教日本共食潛規則

▲日本旅遊部落客林氏璧介紹，觀光客到日本餐廳用餐，若想共食時需要注意的潛規則。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 出國旅遊都會希望享用當地美食，但不懂入境隨俗，恐會引發紛爭，義大利一家披薩店老闆近日拍影片，公審台灣16名遊客僅點5份披薩太小氣，遭台網友出征。日本旅遊部落客林氏璧也提到，曾有台灣旅客到日本想6人分食3碗拉麵，遭店家拒絕的爭議，他也介紹到日本旅遊時需要注意的「分食」潛規則。

林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，台灣旅客到義大利16人點5個披薩，遭老闆放上網公審，很多熟悉義大利的朋友分享當地餐廳有入境隨俗的規定，這在日本旅遊時也是非常常見的問題。

林氏璧提到，兩年前也曾有一起新聞，台灣旅客到日本福岡大砲拉麵用餐時，因為店家禁止3歲小孩入內，為照料無法進入的孩童，這些旅客就「點3碗拉麵想6個大人輪流共食」，遭店家拒絕後還留下一星負評。這起事件當時也引發熱議，還有很多人幫店家留五星評論補血。

「拉麵店或日本餐廳到底可否共食？」林氏璧指出，這個問題長久以來爭議不休，「日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份。兒童可能會另有規定。」

他也提到，基本上在日本很重視「讀空氣」這件事，如果到一家大排長龍的排隊名店、店內也沒有幾個位置，外面排了30個人，你同行一群人6個人佔店家6個位置，卻只想點3碗拉麵一起吃，或是佔3個位置其他3人輪流換手進來吃，將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？

不過，林氏璧也提到，「這只是大原則、潛規則」，如果餐廳當時店內客人不多，沒有佔用到候位客人的問題，並且詢問過店家可否共食，「若店家答應，我覺得是沒什麼問題的。特別是遇到同行有食量較小的兒童，我想問問店家是無可厚非的。」

林氏璧也坦言，有些人會無限上綱，認為連「問店家可不可以分食」這件事都很失禮，但他個人覺得還好，正常的日本店家也應該可以理解，觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食的心情。彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都可以迎刃而解的。他也提醒，記得保持禮貌，給日本朋友留下好印象！

網友也留言說，「其實這有點就像拍照一樣，如果你進店裡面要拍照，就要問老闆說可以拍照嗎？」「在東京遇過一次，拉麵店要求三歲女兒也點一碗，不然不能進去，聽完只能鼻子摸摸換一間」「很多人去居酒屋不點酒/飲料也被罵一樣」、「肥宅都獨旅沒這困擾」。

