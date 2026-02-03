台旅客北海道包車「放鳥+封鎖」 辯稱「怕被詐騙」！業者氣炸：編造的藉口

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名經營日本包車的業者透露，遭台灣旅客放鳥、封鎖，因此無奈上網求助，而該旅客的惡劣行徑也惹怒眾人，被起底疑似在高雄市經營一間便當店。對此，日本業者昨(2)日發文透露，該名旅客已連繫他們，辯稱是怕被詐騙才封鎖業者，並承諾願意支付車費。

這名日本業者透露，有台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機服務，公司沒有提前收任何費用，司機到達機場等2小時未見人影，打電話才發現已被封鎖、拉進黑名單，但在日本信譽比較重要，當天還是要給司機全部費用，希望能找到該名旅客。而網紅「四叉貓」則搜出此人疑似在高雄市經營一間便當店。

事件爆發後，日本業者再發文透露，這名台灣旅客已在昨日中午聯絡，並承諾願意支付車費。對方解釋是因為擔心遇詐騙集團而封鎖，業者則曬出多張對記錄時間反擊，表示「如未說不是用台灣手機號註冊的就是詐騙，那豈不是除了用台灣手機號註冊的人以外都是騙子了，且會告知已經聯絡並支付了費用」。

業者強調，不會幫這名旅客澄清因為擔心詐騙而這樣做，「做人要講信譽，信譽沒了就什麼都沒了。您這個事情根本是不成立，無中生有編造的藉口」，對方則是道歉強調是自身疏失，未多做查證，最後業者也曬出對方的手機截圖，感嘆「大家做生意都不容易，誠實守信比較重要」，也感謝各位的幫忙。

網友則紛紛怒斥「要詐騙的會先叫你付錢，而且金額一定很大！真是有夠荒謬的理由...」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上台灣新聞了才說要付錢吧！說你詐騙就是一個善意的謊言好下台而已」、「他訂日本的交通對方當然不是台灣門號啊，是在說什麼」、「他以為封鎖就當作沒這件事了，沒想到你會這樣找他，全世界的人都知道他這樣，下次出國，看誰還敢做他的生意！」、「有夠唬爛，line封鎖就算了，大頭貼也換掉，fb也是做了更動，說白了就是撐不住了，知道再繼續這樣，便當店的生意會完蛋」。

