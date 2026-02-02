台旅客北海道放鳥接機業者！日籍司機苦等2小時被封鎖 網怒起底引熱議

台灣旅客事前預訂北海道新千歲機場接機服務卻失聯封鎖業者。 圖：翻攝北海道官方旅遊網站(資料照)

[Newtalk新聞] 日本北海道近日遭逢強降雪，新千歲機場及JR多班次停駛，不少旅客臨時改以包車接送。不過近日卻傳出一名台籍旅客預訂當地接機服務後失聯，更將公司封鎖拒絕聯絡，導致日籍司機在原地苦等近2小時，事件曝光後引發網友熱議，更有網友起底該名旅客為高雄某便當業者。

一家日本包車業者近日在社群平台Threads發文尋人，表示該名旅客事前預訂北海道新千歲機場接機服務，出發前一晚仍與業者確認車牌與上車地點，但當天班機落地後卻遲遲未現身，日籍司機也依約到場等候近2小時仍不見人影，多次聯繫電話與通訊軟體，才發現已遭對方封鎖。

廣告 廣告

包車業者對於旅客完全失聯相當不滿。他表示，日本社會相當重視信譽，而他們甚至沒有向顧客提前收任何費用，即使這名旅客最後未現身，業者也是要給司機全部費用；如果旅客臨時取消，只要事前告知，通常都能協調處理。由於遲遲聯絡不上人，業者只好將雙方對話紀錄公開至Threads尋人，沒想到貼文曝光後引發大量轉傳分享。

網紅「四叉貓」隨後在社群平台發文表示，經比對公開資訊，推測訂車旅客疑為高雄市鼓山區一間便當店的負責人。消息曝光後，該店家臉書頁面緊急關閉，Google店家資訊一度遭更改名稱，評論區湧入大量一星負評。

對此，不少網友留言表示，「這位台灣人真的很丟臉」、「至少該出面道歉把錢付清」、「司機真的很辛苦」；也有網友呼籲包車業者未來應先收取訂金，以避免類似糾紛再次發生。截至目前，遭指認的旅客尚未公開回應。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃牛「高價炒賣」五月天門票 遭罰16.7萬反告政府敗訴

道歉文風格突變！嘉南羊乳「正版羊編」疑遭拔職 業界掀搶羊大戰