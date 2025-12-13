台旅客因未辦理報到錯過班機... 竟找沖繩代表處「幫忙喬」

到日本沖繩旅遊正夯，不過台北駐日經濟文化代表處那霸分處在社群平台分享，近期有旅客因趕不上飛機，要求他們致電給航空公司提供特別協助。分處強調無法特例受理，也提醒旅客如果錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票。

湛藍大海搭配白色沙灘，來趟沖繩旅遊好放鬆！不過近期卻有台灣旅客因為錯過回台班機，要求台北駐日經濟文化代表處那霸分處「幫忙喬」。

那霸分處分享，這名旅客因只照著手機APP提示，需在起飛前40分鐘抵達登機口，但沒有事先到航空公司櫃檯辦理報到，直到在安檢口被告知後才趕到櫃檯，無奈已超過報到截止時間，遭拒絕受理，沒想到該旅客竟要求那霸分處打給航空公司提供「特別協助」。

貼文一出後有網友直呼太瞎了，駐外館處不是萬能的，無法有求必應。那霸分處提醒，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，「駐外館處不便要求航空公司特例受理」。

過去還有旅客搭郵輪到那霸旅遊，因為睡過頭錯過規定的下船入境手續辦理時間，同樣打給那霸分處求助。經詢問入國管理局後，得知入境審查人員在規定時段後就離開了，無法再回來為旅客辦理入境手續。那霸分處提醒，民眾出遊時多一份注意，時間一旦錯過，駐外館處可沒辦法特例受理。

台北／李承庭、余苓瑀 責任編輯／施佳宜

