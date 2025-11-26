台旅客失聯3天！疑轉機「遭武裝人員帶走」 家屬急PO文求助

家屬發文求助，稱父親23日桃園機場出發，在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，至今音訊全無。（圖／翻攝自PTT）

今（26）日有網友發文求救，指雲林一對夫妻23日晚間從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在登機閘口通往機艙的空橋上，陳姓丈夫遭5名武裝人員帶走。隨即楊姓妻子求助登機櫃檯、機場人員以及台灣外交部杜拜辦事處，但仍未得到任何實際協助。陳男家屬指出，至今過了3天音訊全無，因此焦急在網路上PO文求助。

一名網友在PTT八卦板發文指出，父母11月23日晚間前往中東旅遊，自桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways）飛往阿布達比轉機，原訂續飛伊斯坦堡旅遊，不料在轉機時，父親於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察帶走，自此音訊全無。

原PO表示，母親曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應；在無法取得協助的情況下，只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

家屬在事發後第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但該處回覆表示，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

目前已經過了3天沒有任何消息，有尋求外交部和航空代理商協助，不過也只是叫家屬自己打電話給駐杜拜領事館而已，另外也有尋求當地中國大陸大使館的幫忙。

據了解，陳男66歲，曾當過保全、外銷管理、貿易公司管理階層，目前已經退休，沒有參與政治活動。楊姓妻子目前人在土耳其，深感焦急無助，因此懇請熟悉國際程序或具相關資源的單位與朋友幫忙。

