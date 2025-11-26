台旅客赴阿布達比轉機 遭武裝人員帶走失聯

陳先生在桃園機場和妻子要一同前往參加旅遊前，拍下這張照片，卻在抵達阿布達比機場後一切就變調。雲林陳姓夫妻23日從桃園搭機，要前往土耳其伊斯坦堡參加中東16天旅遊，但在阿拉伯聯合大公國阿布達機場轉機時，就被武裝人員帶走。

當事人陳姓民眾妻子楊小姐說：「到現在全部都沒有消息，我非常擔心，因為已經3天時間，已經3天3夜時間，我不知道我先生在哪裡，我不知道是被什麼的人帶去，完全不知道。」

楊小姐當下先向機場地勤人員求助，但卻沒有結果，她只能先轉機到土耳其伊斯坦堡，跟旅行團會合後求援。她向外交部杜拜辦事處求助，也同時委託當地友人打聽。

楊小姐表示，先生沒有參與政治活動，今（2025）年2月曾出國到澳洲，先前也去過中、越等國，實在不知為什麼會被抓走。

旅行社台灣辦事處黃小姐說明，「陳姓夫妻是跟土耳其旅行社報名，他們是自己買機票要去土耳其，跟我們的團體會合。」

外交部發言人蕭光偉回應，「當地警方已初步提供相關說明，目前駐處正與警方釐清案情，以提供我國人後續協助。」

旅行社表示，已經請相關單位協助處理，外交部駐杜拜辦事處也已和當地警方取得聯繫，正在釐清陳姓民眾是否涉及違法行為。

而旅遊專家則指出，在機場可以把人帶走的，應該屬於當地執法機關。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，「他調查完之後，如果沒有問題，自然會獲得釋放，有問題，就會進到當地司法調查程序，那個不是說我自己主張我（當事人）有沒有問題，而是這個時候只能用當地法律途徑來處理。」

李奇嶽表示，如果遇到類似狀況，應透過駐外辦事處尋求法律協助。而執法單位則是在調查有了初步結果之後，才能確定是否恢復當事人自由。