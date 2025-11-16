台旅客遊義16人點5個披薩遭公審掀論戰 林氏璧揭日本點餐潛規則

旅遊達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，「共食能不能」一直是日本旅遊圈爭論不斷的議題。 圖：民眾／提供（日本街景示意）

[Newtalk新聞] 台灣旅客日前赴義大利旅遊時，16人只點5個披薩遭店家拍照上網公審，事件迅速在台義兩地引發用餐文化熱議，也讓「多人共食是否失禮」再度成為焦點，對此日本自助旅遊達人林氏璧指出，這類爭議在日本同樣常見，雖然店家多半沒有明文禁止分食，但普遍存在「一人點一份」的潛規則，而真正的關鍵其實在於能否「讀空氣」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，義大利披薩事件讓不少旅人重新討論國際飲食文化差異，事實上，日本早在兩年前就有類似爭議，一組台灣旅客前往福岡「大砲拉麵」時，因該店禁止3歲以下幼兒入內，同行大人為了輪流照顧無法進店的小孩，只打算點3碗拉麵讓6人輪流吃，店家當場拒絕，該團旅客事後留下「一星負評」，隨即引來大批日本與台灣網友反彈洗五星聲援店家，事件鬧得沸沸揚揚。

林氏璧指出，這起案例凸顯「共食能不能」一直是日本旅遊圈爭論不斷的議題，雖然多數日本餐廳未明訂規則，但長期以來大多採取「一人點一份」的默契，特別是拉麵、定食、咖哩等講求翻桌率的店家，雖然兒童可能另有彈性規範，但成人大多仍以此為原則，他舉例，若店外排隊長達30人、座位有限，而一組旅客只想點三份餐卻佔了六個座位，或安排六名大人輪流入店分食，對店家翻桌效率與營業運作確實產生影響，「換作是老闆，真的會覺得合理嗎？」。

不過，林氏璧也強調，這些只是一般情況下的潛規則，並非一成不變的禁令，若餐廳當下並不忙碌、不會壓縮後方排隊客人權益，再加上旅客願意先禮貌詢問，多數日本店家其實能理解觀光客只是「想多吃幾種」的心情，他補充，新橫濱拉麵博物館甚至因應旅客「想一次吃多間」的需求，貼心推出小碗版本。他笑說，自己和太太上次滿懷雄心前往，結果最後還是只吃了三家就認輸。

林氏璧認為，各國飲食文化不同，旅客最重要的是尊重店家規範、保持禮貌並適時「讀空氣」，只要彼此多一點體諒與溝通，許多爭議其實都能避免，他說：「很多事情都不是不能談，態度往往比規則更重要」。

事件也在網路上掀起大量討論，不少網友分享看法，這並不是「分不分食」的問題，而是「占座卻不點餐」在多國文化中本來就被視為不禮貌，也有人說，在歐美、日本用餐的基本禮貌就是每個人至少點一份餐點或飲料，甚至在歐美有不少餐廳是每人至少點兩道餐（前菜加主餐），整體而言，多數人認為，跨文化用餐應尊重當地習慣，才能避免不必要的誤會與衝突。

