台旅客郵輪上跌倒昏迷 空勤冒強風吊掛送醫

花蓮縣東北方約50海浬的巴拿馬籍麗星郵輪上於昨（13）日發生一起意外事故。一名台灣籍男乘客在浴室跌倒，失去意識，急需直升機支援。空勤總隊勤務指揮中心於18時許接獲通報後，隨即從花蓮駐地派出黑鷹直升機，冒著每小時約40節強風飛往現場，所幸最後也將男子成功送回花蓮。

直升機抵達郵輪後方時，空勤人員進行高低空偵察，發現飛行甲板左右2側均搭有帳篷，無法直接降落。最後，救援人員改以擔架吊掛方式將傷者固定，並小心地吊掛入艙。畫面中可見，黑鷹直升機在強風中穩定懸停，空勤人員操作擔架，順利將傷者安全送回花蓮，並由消防局派救護車轉送救醫。

空勤總隊提醒，直升機救援並非免費運輸工具。民眾若未依規登山、擅自進入未開放區域，或未攜帶合格定位、通信設備，除可能被處罰鍰外，也需支付搜救費用。未依規申請入園入山、進入管制區或未投保者，可處6000至5萬元不等罰款。不過，本次救援因屬緊急事件，患者無須負擔費用。

