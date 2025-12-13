台旅客錯過班機 竟要沖繩代表處「幫忙喬」

台旅客赴日旅遊誤信APP時間提示，錯過報到遭拒登機後，竟致電駐日代表處要求協調。（示意圖／Pixabay）





台灣旅客赴日旅遊人數持續攀升，但也衍生不少疏失行為。台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日在臉書發文指出，近期接獲國人求助電話，有旅客因誤信手機APP顯示的登機時間，錯過航空公司報到截止時限，遭拒登機後竟要求外館出面協調，讓辦事處無奈強調「無法提供特別協助」。

代表處表示，該名旅客在沖繩那霸機場準備返台時，僅依APP提示「起飛前40分鐘抵達登機口」，未先至航空公司櫃檯完成報到，直到通過安檢前才被告知須補辦手續，但此時距離起飛僅剩約50分鐘，已超過多數航空公司規定的「起飛前1小時關櫃」時間，最終遭地勤依規定拒絕受理。

未料旅客隨後致電那霸辦事處，希望外館協助向航空公司通融處理，但代表處嚴正回應，航空作業有明確時限，旅客若未依規定完成報到，只能自行改票或重購機票，外館不便要求航空公司破例。

除搭機問題外，代表處也分享曾有郵輪旅客因睡過頭錯過下船入境時間，導致入境審查人員撤離，最終無法入境。那霸辦事處呼籲，旅日國人務必留意各項時間規定，並特別注意日本比台灣快1小時，避免因疏忽造成行程與金錢損失。

