台旅客阿布達比轉機被帶走！3天音訊全無 家人著急協尋

救救我爸爸！有網友在網路上求助，近日爸媽到中東旅遊，到阿布達比轉機時，卻因不明原因遭到警察帶走，事發至今已經3天沒有消息，讓他相當著急，只能將消息曝光到網路上，希望可以獲得幫忙。

該名網友在PTT上發文表示，父母於11月23日晚間搭乘凌晨從桃機起飛的航班，到阿布達比後準備登機前往伊斯坦堡，未料卻在阿布達比機場發生意外，爸爸因不明原因被警察帶走，到現在都沒有任何消息，媽媽事後從向機場人員尋求協助，但都得到不清楚狀況的回應，最後只能先自行飛往伊斯坦堡。

事後，家屬雖然在第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但是只得到該處「和阿布達比無正式往來管道」的回應，現在也只能請當地友人打聽，在資訊極度有限的狀況下，讓媽媽相當緊張。

事發至今已經3天，爸爸的音訊還是全無，該網友表示，有尋求外交部和航空代理商協助，不過得到的回答也只有讓家屬打給駐杜拜領事館而已，同時也有尋求中國大使館的幫忙，狀況堪憂。

這起事件也吸引「全球反詐騙組織」成員Sammy關注，他主動發文表示可以幫忙，但是希望網友提供進一步的資訊，包括家人在台灣的事業、到中東目的、國內有無涉灰或涉政治，如果確定沒有，可能可以請求中國大使館的幫助，因為這部分台灣確實比較無力。

