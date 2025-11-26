台旅客阿布達比轉機遭武裝人員帶走！失聯3天 家屬急PO文求助

雲林一對夫妻11月23日從桃園機場搭機出國旅遊，丈夫在阿布達比機場遭武裝警察抓走，至今音訊全無。 圖：翻攝自PTT

[Newtalk新聞] 雲林一對陳姓夫妻11月23日從桃園機場搭機到阿布達比機場，準備轉機前往土耳其伊斯坦堡參加當地旅行社為期16天的中東之旅，陳先生在通往機艙的空橋上被5名武裝人員不明原因帶走，至今3天音訊全無，陳妻求助無門，家屬焦急在網路PO文求助。

陳姓夫妻的孩子在PTT八卦版發文，父母前往中東旅遊，飛往阿布達比轉機，原訂續飛伊斯坦堡旅遊，不料在轉機時父親在登機閘口通往機艙的空橋上，不明原因突然遭五名警察帶走，自此音訊全無。

貼文指出，母親向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但只得到「不清楚狀況」的回應，只能先搭機前往伊斯坦堡與當地旅行社匯合，第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但得到的回覆是與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

家屬尋求外交部和航空代理商協助，甚至找當地中國大使館幫忙，但回覆因為是從台灣過去，程序繁瑣，建議直接詢問阿布達比外交單位，但寫信過去也都沒有下文。

「全球反詐騙組織」成員Sammy在PTT文章下回覆，家人在台灣做什麼的？出境確實是旅遊嗎？第幾次來中東？在中東有沒有項目或經濟往來？在國內有無涉灰或涉政治工作？如果都沒有是單純的旅客，那就聯繫國際移民組織IOM，並直言台灣在這邊確實是比較無力。

陳妻指出，陳先生今年66歲，曾當過保全、在貿易公司當過管理階層，沒有參與政治活動，今年2月曾出國到澳洲探親，先前也曾去過中國、越南等都沒有問題，實在不知為什麼會被抓走。

陳姓夫妻孩子在PTT上PO文求助。 圖：翻攝自PTT