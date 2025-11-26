台旅客阿布達比轉機遭武裝人員帶走 妻跨海求助

台北市 / 綜合報導

雲林一對陳姓夫妻23日從台灣搭機要前往土耳其參加中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，陳先生遭到5名陌生武裝分子帶走，失聯3天完全沒有任何消息，他的妻子楊小姐第一時間尋求外交部杜拜辦事處，對方卻說因為跟阿布達比沒有正式往來管道，只能請朋友協助詢問，但至今卻音訊全無。外交部證實，確實有收到通報，當地警方已經初步提供相關說明，將盡速釐清案情原委並提供協助。

夫妻兩人在桃園機場登機門前合照，當時他們都不知道這一趟搭機出發，危機重重，雲林這對陳姓夫妻，23日6點多從台灣搭飛機，出發要前往土耳其伊斯坦堡，參加中東16天旅遊，2人搭了9個小時，抵達阿布達比機場準備要轉機，飛機才剛降落，這時空服員卻走到陳先生旁邊確認身分，之後再把他帶下飛機，緊接著，隨即被當地5名武裝人員帶走。

陳先生至今已經失聯3天，到現在音訊全無，讓她的妻子楊小姐非常擔心，當事人楊小姐說：「我非常的擔心，因為已經3天的時間，已經3天3夜的時間，我不知道我先生在哪裡，我不知道是被什麼人抓去，完全不知道。」儘管當下楊小姐不斷向登機櫃檯與地勤求助，但得不到任何有效協助，只能被迫先轉機到伊斯坦堡，跟旅行團會合求援。

過程中她也不斷向台灣外交部杜拜辦事處求助，對方卻說，因為跟阿布達比沒有正式往來管道，只能委託在地朋友協助打聽，當事人楊小姐說：「一次，兩次，三次我都這樣子每天都打電話，他就說朋友問的還沒有下落，我們一個台灣辦事處，對於這麼重要的事情，他是找朋友去問。」

外交部證實，有接獲楊小姐求助，說陳先生在阿布達比機場，被當地警方登機拘捕，目前已經立即聯繫阿布達比警方瞭解案件原委，外交部發言人蕭光偉說：「26日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。」中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說：「不管他的理由為何，這是他的調查權，只有調查完之後，如果沒有問題自然會獲得釋放。」

只是日子一天一天過去，但到目前為止，先生到底人在哪，為何會突然被帶走依然沒有答案，親友們沒有放棄繼續在網路上求助，只希望能盡快釐清陳先生的下落，讓他平安回家。

