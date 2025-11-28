台旅客阿布達比轉機遭警帶走 外交部：已獲釋暫安置
（中央社記者吳書緯台北28日電）針對台灣旅客24日赴阿布達比轉機遭武裝警察帶走案，外交部今天表示，駐杜拜辦事處連日積極與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，目前陳姓民眾已獲警方釋放，駐杜拜辦事處處長陳俊吉已先暫將陳姓民眾安置於職務宿舍，並持續提供相關協助。
針對台灣民眾在阿布達比國際機場遭拘捕案的最新進展，外交部上午表示，駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓民眾已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。
外交部表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉在凌晨聯繫上陳姓民眾後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供民眾所需協助。（編輯：蘇龍麒）1141128
