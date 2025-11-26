台旅客阿布達比轉機遭「武裝警」帶走失聯3天 旅行業者：快聘律師自救
社會中心／潘靚緯報導
雲林一對陳姓夫妻，11月23日從桃園機場搭機，準備到土耳其伊斯坦堡參加當地旅行社為期16天的中東之旅，在抵達阿布達比機場轉機時，陳姓男子在空橋突然遭5名荷槍實彈的人員帶走，至今3天音訊全無，楊姓妻子急得跨海求助，希望外交單位能幫忙。對此，
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽建議，因事涉當地政府執法機關的調查權，只能透過外交部協助聘請當地律師，尋求司法途徑去解決。
楊姓妻子受訪時指出，她與先生參加土耳其當地旅行社辦理的中東16日之旅，23日從桃園機場搭機準備到土耳其伊斯坦堡集合，中途到阿布達比機場轉機，飛機落地停好，空服人員隨即上前要求先生先下機，夫妻倆覺得奇怪，妻子也跟著先生一起走出機艙，不料才走到空橋，先生就被5名荷槍實彈的人員，一擁而上核對護照，接著把人帶走。一旁的妻子嚇得不知所措，向地勤人員、外交、尋求協助，卻得不到回覆。
對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，在阿布達比機場遭持槍武警人員帶走，通常一定是當地執法機關，因為機場屬於管制區，不可能有其他單位或國家的人員持槍進駐，建議最好盡快請駐外辦事處，距離較近的是杜拜，協助聘請當地律師。由於在偵查過程，警方不會告訴家屬被帶走的理由，也不會告訴家屬被扣押人員目前的情況跟下落，只能透過律師去解決。
他強調，不管對方帶走的理由為何，都是對方國家的調查權，調查結束後，如果沒問題就會獲得釋放，若有問題會進行當地司法程序，只能用法律途徑來處理，外交部只能幫家屬找律師，必須尊重當地司法，每個國家都是如此。
據楊姓妻子表示，先生今年66歲，曾當過保全、在貿易公司當過管理階層，未參與政治活動，今年2月曾出國到澳洲探親，之前也曾去過中國、越南，都沒有遇到被刁難，實在不知道為什麼會被抓走。
