台旅客阿布達比轉機「遭帶走失聯3天」 妻報平安：在杜拜警局

家屬發文求助，稱父親23日桃園機場出發，在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，目前人已找到。（圖／翻攝自PTT）

昨（26）日凌晨有網友發文求救，指雲林一對夫妻23日晚間從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在登機閘口通往機艙的空橋上，陳姓丈夫遭5名武裝人員帶走，過了3天音訊全無。全案經媒體報導後，今（27）日上午傳來好消息，楊姓妻子表示，丈夫目前人在杜拜警局，詳細情況尚須聘請律師才能了解。

一名網友於26日在PTT八卦板發文指出，父母於23日晚間前往中東旅遊，自桃園機場搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways）飛往阿布達比轉機，原訂續飛伊斯坦堡旅遊，不料在轉機時，父親於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察帶走，自此音訊全無。

原PO表示，母親曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應；在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機。家屬在事發後第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處、中國大陸大使館等處，但都無新消息，因此發文求助。

而在陳男失聯3天後，其妻子楊女27日上午表示已經找到丈夫，目前人在杜拜警察局。杜拜辦事處已派員至警局關心，不過尚待家屬聘請律師才能了解事件來龍去脈。

