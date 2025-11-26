台旅客阿布達比轉機「遭武裝人員帶走」 失聯3天！家屬焦急PO文求助

台灣旅客陳先生在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走後下落不明。翻攝自PTT



雲林一對陳姓夫妻於11月23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，計畫轉機前往伊斯坦堡參加中東16天行程，卻在阿布達比轉機時突發意外。66歲的陳姓男子在登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名持武裝人員帶走，未出示任何文件或說明原因，從此音訊全無，至今已失聯三至四日。家屬向求助外交單位、航空公司等管道奔走求助，仍未取得任何官方回應。

家屬在PTT發文指出，夫妻24日抵達阿布達比後準備登機續飛伊斯坦堡，丈夫突然在空橋上被5名武裝警力攔下帶走。她因語言不通，向登機櫃檯與地勤人員詢問卻只得到「不清楚、不知道」的回應，無任何單位能告知原因或提供協助；因旅行團在伊斯坦堡等待，她被迫獨自搭機前往會合，再嘗試尋求當地協助。

廣告 廣告

家屬第一時間向台灣外交部駐杜拜辦事處求助，但收到的回應卻是「與阿布達比無正式往來管道，只能委請在地友人協助打聽」，3度詢問皆沒有結果。家屬同時也試圖向中大使館查詢，但對方表示因陳男從台灣入境，程序相當繁複，建議直接詢問阿布達比外交單位，然而寄信後也沒有任何回覆。

家屬透露，陳男已退休8年，過去職涯包含保全、外銷管理與貿易公司管理階層，生活單純，並未涉入政治活動。目前家屬已向航空代理商、外交部、在地組織及公益團體求助，也在網路發文希望外界協助。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝