台旅客阿布達比轉機「遭5警押走」 至今下落不明家屬急求援

台灣一對陳姓夫妻原訂飛往土耳其伊斯坦堡旅遊，23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY），在阿布達比轉機時，陳姓男子卻在前往機艙空橋上突遭5名員警帶走，事發至今音訊全無，事發當下陳妻求助未果，只能照原定計畫先前往土耳其，盼外交單位能儘速查明先生下落。

陳妻透過當地友人及兒子雙管齊下向外求助，透露和先生兩人11月23日從桃園機場出發，搭乘阿堤哈航空晚間6時40分EY899航班飛往阿布達比轉機，原訂續飛伊斯坦堡旅遊，卻在阿布達比機場發生突發狀況，陳妻透露，先生在登機閘口往機艙的空橋上，突遭5名警察帶走，自此音訊全無。

據了解，2人參加國外旅行社的中東16日遊行程，陳妻表示，事發至今皆未獲得任何官方訊息，當下曾求助登機櫃檯與機場人員，但皆得到「不清楚狀況」等回應，在未能取得協助狀況下，陳妻被迫先搭機前往伊斯坦堡。

事後家屬曾三度聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但僅接獲與阿布達比「無正式往來管道」等回覆，目前只能委請在地友人協助打聽，不過資訊極度有限，家屬盼相關單位能即刻協助、儘速查明陳先生下落。





