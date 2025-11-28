台旅客阿布達比遭拘捕獲釋 外交部協助釐清原因

（中央社記者吳書緯台北28日電）陳姓民眾日前在阿布達比國際機場遭拘捕，目前已獲當地警方釋放；外交部今天表示，警方26日告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，駐杜拜辦事處仍在積極協助釐清陳姓民眾遭捕確切原因，持續全力給予必要協助。

外交部上午表示，駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓民眾已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令，駐杜拜辦事處處長陳俊吉已先暫將陳姓民眾安置於職務宿舍，並持續提供相關協助。

針對陳姓民眾在阿布達比國際機場遭拘捕案，外交部就目前協處經過及各項要點完整說明指出，駐杜拜辦事處於24日接獲楊姓民眾通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解本案原委，過程中皆持續與楊姓民眾及家屬保持聯繫。

外交部表示，駐杜拜辦事處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓民眾是否遭受不合理對待，經駐處多方進洽與追蹤，於26日獲當地警方告知，陳姓民眾已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件。

外交部說明，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

為及時確保當事人權益，外交部指出，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情，惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師，因此駐處多次促請楊姓民眾或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援，駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

外交部表示，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬楊姓民眾電告，陳姓民眾已獲警方釋放，駐杜拜辦事處處長陳俊吉立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，但因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳姓民眾仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令，至於陳姓民眾遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。

外交部表示，將持續全力給予台灣旅外民眾必要協助，並在符合當地法令前提下為台灣民眾爭取最大權益。（編輯：翟思嘉）1141128