台旅客阿布達比「遭5警押走」 妻崩潰求援

▲台灣旅客陳夫與楊妻原預計展開中東16日之旅，卻在阿布達比轉機時突遇意外，陳夫遭5名警察帶走，至今仍下落不明。（圖／家屬提供）

[NOWnews今日新聞] 一對來自雲林的夫妻近日參加為期16天的中東之旅，孰料在阿布達比轉機時，陳夫於登機前一刻突然被5名警察帶走，當場與楊姓妻子分離，至今4天3夜毫無消息。家屬急求協助，卻接連碰壁，不僅機場人員全稱「不清楚狀況」，我國外交部駐杜拜辦事處亦因「無正式管道」難以追查，只能仰賴在地友人打聽，陳男下落成謎，讓家屬焦急如焚。

11月23日，台灣旅客陳夫與楊妻於凌晨12時自桃園起飛，搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）飛往阿布達比轉機，兩人於台灣時間晚上6時抵達阿布達比，原訂續飛土耳其伊斯坦堡旅遊，卻在準備登機前突發意外，陳夫於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察帶走，自此音訊全無。事件至今已4天3夜，家屬仍未獲得任何官方訊息。

▲台灣旅客陳姓夫妻的乘機資訊，盼熟悉國際程序或具相關資源的單位與民眾，能提供協助或建議。（圖／家屬提供）

楊妻指出，她曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應，在無法取得協助的情況下，只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。家屬在事發後第一時間，曾3度聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但該處回覆表示，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

目前楊妻仍身在土耳其，情緒極度焦急，盼能儘速查明先生陳夫的下落，同時也喊話阿堤哈航空（Etihad Airways）、阿布達比機場與主管機關，以及台灣政府與海外駐點等相關單位，能關注此案並即刻介入協助。

