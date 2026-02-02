台旅客預約北海道包車竟「放鳥+封鎖」 司機苦等2小時！網轟：丟臉丟到國外
台北市 / 武廷融 綜合報導
不少台灣人喜歡在冬季規劃日本北海道旅遊，不過近日卻有經營日本包車的業者發文表示，有台灣旅客預訂機場接機服務，卻「放鳥」司機讓司機在機場等了2小時，業者也透露，當時想要聯繫這名台灣旅客，才發現已經被封鎖無法聯絡。惡劣行徑也引發網友撻伐，痛批「把台灣人的臉給丟到日本去了」。
一名在日本工作的包車嚮導在社群發文表示，有台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機服務，公司沒有提前收任何費用，司機已經到達機場等待了2小時未見人影，打電話才發現已經被封鎖拉進黑名單。原PO直言，在日本信譽比較重要，當天還是要給司機算全部費用，希望能夠找到這名台灣旅客。
這名旅客惡劣行徑也引發大批網友撻伐，網紅「四叉貓」則找出該名台灣旅客疑似在高雄市經營一間便當店。網友也紛紛留言譴責「竟然是我們高雄人，丟臉丟到國外」、「有夠丟臉」、「建議最好收訂金」、「必須要讓這種沒有誠信及禮貌的人，付出應有的代價。」、「好沒品喔在日本這樣很嚴重」、「真的是丟臉丟到外國去欸」。
