台旅客292人富國島遭丟包 年代旅遊負責人「1原因」獲不起訴

前年春節期間，年代旅遊推出越南富國島「5天4夜旅行團」，卻因欠款問題，導致292名台灣旅客在當地遭丟包，負責人林大鈞被控涉犯詐欺等罪。台北地檢署今（5）日宣布偵查終結，認定林大鈞當時已支付包機等相關費用共約2781萬元，主觀上並無詐欺意圖，因而給予不起訴處分。

該案發生於前年2月，年代旅遊對外刊登富國島5天4夜旅行團廣告，陸續招攬292名民眾成團，並向每人收取4萬5000元至5萬7000元不等的團費，然而旅客抵達富國島後，卻遭地接旅行社告知，年代旅遊未支付住宿等相關費用，要求旅客另行繳交約720萬越南盾，折合新台幣約2萬1000元。

廣告 廣告

事後，地接旅行社負責人指控年代旅遊未依約支付全額款項，直到同年2月9日僅支付70萬元，仍有約500萬元未繳清。對此，年代旅遊負責人林大鈞喊冤，表示雙方行前已多次協商，並約定於同年2月26日前付清551萬元即可。

林大鈞指出，出團期間因有旅客抱怨菜色問題，導致地接旅行社心生不滿，進而無視合約內容，對外宣稱年代旅遊積欠團費。

檢方介入調查後發現，年代旅遊確實有實際經營旅遊業務，且該次富國島行程已陸續支付約2781萬元費用，僅剩約687萬元尚未支付，難認定林大鈞自始即具有詐欺意圖，因此最終作出不起訴處分。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／賴心怡 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

出遊注意！ 6旅行社遭廢照「年代旅遊、哈樂入列」、20家申請解散

年代旅遊倒閉「品保協會代償3200萬」 揪6案疑員工假冒控告詐欺！

年代旅遊林大鈞遭爆找到金主「成立新旅行社」 觀光署回應了！