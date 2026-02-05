台旅客292人遭丟包富國島案 年代旅行社負責人林大鈞不起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲被控將292名台灣旅客丟包富國島，年代旅行社負責人林大鈞不起訴。（圖／資料畫面）

2024年5月間發生一起292名台灣旅客被集體丟包越南富國島案，出團的年代旅行社因此被觀光署勒令停業3個月，開罰81萬元。由於受害者眾，且為重大民生案件，台北地檢署主動分案調查，以詐欺等罪將年代旅行社負責人林大鈞列他字案被告，包括品保協會、越南當地旅行社等也紛紛提出告訴。全案台北地檢署偵查終結，認定林大鈞沒有詐欺犯意，為民事糾紛，也與旅客和解獲撤告，因此依罪嫌不足，給予林大鈞不起訴處分。

廣告 廣告

全案源於2024年農曆年節期間，一共292名台灣旅客參加年代旅行社的富國島團後被丟包當地，得自付720美元才能繼續完成行程，引發軒然大波。也有越來越多原本預計出遊的旅客，踢爆年代旅遊收了錢，卻連機票都沒買、飯店也沒訂，不排除年代旅行社(美加國際旅行社)財務出現黑洞且有擴大趨勢，觀光署因此勒令停業3個月，並開罰81萬元。

品保協會也認為林大鈞明知財務出狀況，仍收錢出團，對林大鈞和員工等4人提告涉嫌詐欺、偽造文書。越南當地地接「WInnER國際旅行社」負責人唐凱，則指控林大鈞欠繳多達500萬元費用。另有20人包團旅客張姓女子控訴付款81萬元，年代旅行社卻連機位都沒訂導致無法出團，同樣對林大鈞提告。

台北地檢署偵辦後，認為林大鈞以包機業務的利潤彌補公司虧損，收到旅客的費用後，確實有支付包機費1957萬餘元、飯店費551萬餘元、地接旅行社229萬餘元、行前費43萬餘元等，共2781萬餘元，僅剩687萬元尚未支付，並無對旅客詐欺情事。

至於和越南地接方面，雙方約定2024年3月26日結清515萬元，但當時正逢農曆年節，當地旅行社不接，才由唐凱先行墊付。張姓旅客則因與林大鈞達成和解並撤告，因此全案認定為民事糾紛，林大鈞罪嫌不足，檢察官給予不起訴處分。

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

辜仲諒出庭為WBC經典賽聲請出境 法官也忍不住「中華隊一定打很好」

控林俊言威脅咬柯文哲！檢評會認言行不當 沈慶京回應

蕭大陸、侯怡君、張金鳳法庭大戰 蕭稱交往有間隔！張怒批說謊

