台旅客292人遭丟包富國島! 旅行社負責人林大鈞不起訴

兩年前春節期間，近3百名旅客爆出被丟包在越南富國島。招攬包機出團的年代旅遊，負責人林大鈞遭北檢以詐欺罪嫌偵辦，但檢方偵查，認定是因為他幫遊客反應菜色不佳，讓地接社認為恐遭欠款，沒有詐欺的主觀犯意，做出不起訴處分。但越南地接社不能接受，直呼林大鈞不是詐騙，什麼才是詐騙。

年代旅遊負責人林大鈞（2024.02）：「針對這次富國島事件，對於這次出團的旅客，致上十二萬分的歉意。」

面對鏡頭，兩度鞠躬道歉！年代旅遊負責人林大鈞，兩年前的春節期間，遭控丟包292名旅客，在越南富國島，引發軒然大波。受害人張小姐，及越南地接社，憤而控告林大鈞詐欺，北檢偵辦一年多，做出不起訴處分。

越南地接旅行社WInnER負責人唐凱：「沒有接到任何檢察官，或檢調單位的書面通知，說開庭提供證據，直到今天2月5號，過年前我看到這個（消息），我真的是一頭霧水的，滿臉的問號，一定會（再議）我一定會，如果今天他對我這樣，都不算詐欺的話，這種金額都不算詐欺的話，那難道在臺灣的旅行社，是不是都可以用這個方式來賺錢。」

回顧事發經過。林大鈞2021年接手年代旅遊後，沒多久就遇上疫情。公司為重振業績，2024過年，推出五天四夜富國島包機團。成功招攬292位旅客，每人團費4萬5到5萬7不等。光是這一團，就為年代旅遊，賺進1500萬。但2/10出團，直到2/9林大鈞卻都還拖欠，越南地接社515萬款項。雙方約定2/26號前付清。只是出團期間，有旅客抱怨菜色不好，林大鈞連繫地接社反映，就被懷疑是，是故態復萌。





林大鈞連繫地接社反映，就被懷疑是，是故態復萌（圖／民視新聞）





越南地接旅行社WInnER負責人唐凱：「今天只有你一個人（反應菜色），那其他的291位（旅客）跟你的領隊，都沒有人反應，他（林大鈞）那種小動作做得太多了，所以我當時第一反應就是，你這個是又要來用這樣的手段壓團款。」

地接社控訴林大鈞至今仍避不見面，欠款兩年，一毛都沒給。但北檢調查後認定，雙方是因菜色不好，擴大金錢紛爭，進而導致旅客被丟包，主觀上並無詐欺意圖。





年代旅遊（圖／民視新聞）





聲源：品保協會祕書長吳美惠：「品保這邊我們針對林大鈞，偽造的一些假的債權，我們還是該替消費者，該替業者發聲的，品保協會一定是做到底的。」

林大鈞官司纏身，詐欺罪嫌告一段落，但品保代償金的告訴，還沒定論。觀光署也發聲明，強調年代廢照，不受不起訴處分影響，林大鈞五年內，不得再新設旅行社。

