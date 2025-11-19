台旅會福州辦事處十周年慶 行銷離島觀光魅力

【本報大陸新聞中心 報導】台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱台旅會）上海辦事福州分處成立十周年慶，特於今(11/18)日假福州辦理「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」活動。縣府觀光處副處長何桂泉偕同金門旅行公會、旅館、民宿、免稅商店及旅行業者代表共襄盛舉，同時，與連江縣政府、旅行公會及福建地區各大旅行社、媒體代表齊聚一堂，共同推廣金馬離島風情。

縣府觀光處副處長何桂泉致詞時表示，首先祝賀台旅會福州辦事處成立十周年，也高度肯定台旅會福州辦在推廣金馬觀光的積極努力，碩果累累、有目共睹，成功扮演小三通旅遊的重要推手。金門與福建地緣相近、人文相親，透過本次推廣會，期望能讓更多福建地區民眾深入認識金門的多元旅遊魅力，促進雙方觀光業界的交流與發展。

推廣會中，縣府觀光處代表精心介紹金門豐富的旅遊資源，從戰地風光、閩南文化、自然生態到地方美食，並說明金門與福建間便捷的小三通航線及入境旅遊模式，提供完整旅遊資訊。現場更準備金門特產福袋，讓現場百餘名旅行商與媒體親身品嚐「世界第一白酒」金門高粱酒及特色伴手禮，成功將金門的文化底蘊與地方風味傳遞出去，現場氣氛熱烈，佳評如潮。

縣府觀光處表示，本次推廣活動不僅強化了金門觀光品牌形象，也讓更多福建旅遊業者對金門旅遊產品產生高度興趣，多家福建旅行社與金門旅行業者展開交流，紛紛提出「福州出發‧暢遊金門」等套裝線路，顯示金門旅遊市場潛力持續攀升。

縣府觀光處強調，未來將持續與台旅會及福建各地旅行業者保持良好互動，強化小三通旅遊交流，串聯閩南沿海城市旅遊圈，打造「經廈門‧遊金門」、「經泉州‧遊金門」的品牌形象，吸引更多大陸居民前來體驗金門的獨特人文風貌，為離島觀光持續注入源源不斷的能量，帶動小三通與地區整體觀光健康有序發展。（照片記者徐迪翻攝）