台日互挺！賴清德曬日本水產午餐 日參議員吃滷肉飯、芒果回禮：德不孤、必有鄰

日本女議員梅村瑞穗吃滷肉飯+芒果。（翻攝自X@mizuho_umemura）

日本首相高市早苗一句「台灣有事」，引爆中國不滿，中方隨即宣布全面停止進口日本水產品。台灣總統賴清德昨（20日）也在社群平台曬出自己的午餐照，以行動力挺日本漁產。日本女議員對此感謝，並貼出自己吃了滷肉飯+芒果，表示：「德不孤、必有鄰！」

日參議員感動回應：明天吃台灣滷肉飯＋芒果

賴清德曬出自己的午餐照，挺日本水產。（翻攝自X）

賴清德昨日在X上貼出自己的午餐照，並用日文寫下：「今天的午餐是壽司和味噌湯，鹿兒島產黃尾魚和北海道產扇貝」。用行動力力挺日本水產。對此，日本參議員梅村瑞穗轉發該貼文，表示「明天的午餐要享用台灣的滷肉飯和芒果。『德不孤，必有鄰』非常感謝。」同時附上台灣與日本國旗，象徵兩國情誼緊密。

說到做到！日議員：等不及明天 今晚就先開動

不過梅村瑞穗更透露，自己根本等不到隔天，「說到做到。等不及明天的午餐，今晚的晚餐就先享用滷肉飯和芒果優格了。」她發文並秀出實際用餐照，展現行動力。

大讚台灣水果

梅村瑞穗也成了「美食 KOL」，專業分享芒果吃法。她推薦將台灣乾燥芒果浸泡在優格裡一整晚，口感會變得更接近新鮮芒果，直呼：「非常好吃，推薦大家試試。」

