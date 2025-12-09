台日互相扶持！青森外海7.6強震 賴清德送暖：隨時準備提供必要協助

日本7.6強震，賴清德發文送暖。（總統府提供）

日本當地時間8日23時15分青森外海發生規模7.6地震，最大震度為八戶市6強，各地也有些零星災情傳出。對此，總統賴清德今天也發文送暖，「我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

日本深夜強震 各地災情傳出

根據日本氣象廳資訊，昨天當地時間23時15分（台灣時間22時15分）發生規模7.2的強震，震央位於青森縣、規模7.6、震源深度為50公里，當地也發布海嘯警報。

在地震後，日本各地有些災情，包含水管破裂、路面塌陷「汽車卡坑洞」、住家玻璃碎裂等。日本政府深夜緊急啟動官邸危機管理中心的「官邸對策室」，首相高市早苗召開記者會，要求全力掌握災情並指示居民立即避難。

台日互相扶持！ 賴清德發文送暖

對此，賴清德今天透過社群媒體X發文說，對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，他想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，「面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

