台日交流峰會通過神奈川宣言 (圖)
第11屆台日交流峰會4日於鎌倉市舉行，鎌倉市議會議長中澤克之宣讀峰會通過的「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第2758號決議不應被曲解為排除台灣。
中央社記者戴雅真鎌倉攝 114年11月4日
