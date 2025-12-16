台日交流賽將見WBC台灣隊陣容！林凱威高度意願參戰

林凱威獲經典賽有意願。（圖／TVBS）

台日交流賽即將於明年2月底登場，邀請福岡軟銀鷹和北海道日本火腿鬥士兩支日職球隊來台切磋，此賽事有機會讓球迷搶先一睹世界棒球經典賽（WBC）台灣隊陣容。味全龍投手林凱威已接獲國家隊徵詢，並表達高度參賽意願。中職會長蔡其昌證實，43人初選名單球員皆有意願參與，但旅美球員的集訓安排需配合大聯盟規定，將依個別情況處理。目前已有20位球員表達高度參賽意願，而經典賽海外抽選門票已於15日截止登記，將於17日公布中選名單。

台日交流賽將在大巨蛋舉辦為期4天的賽事，之後台灣國家隊將前往日本參加官方熱身賽及正式比賽。味全龍投手林凱威表示，他已接到國家隊徵詢，並有非常大的意願為國家出征，希望能夠代表台灣參賽。除了國家隊陣容外，此次交流賽還邀請到北海道火腿鬥士及福岡軟銀鷹兩支日職球隊，與中信兄弟、味全龍等中職隊伍交手，為未能搶到經典賽門票的球迷提供精彩賽事。

中信兄弟隊陳俊秀認為，目前選手實力都很好，對棒球環境非常有幫助。特地為交流賽來台的火腿鬥士主將野村佑希被問及出戰經典賽問題時表示，他之前曾在U24賽事中代表日本武士隊出賽，對成為日本武士隊有所憧憬，雖然自己還有很多不足之處，但會隨時做好準備。

43人初選名單都有意願。（圖／TVBS）

中職會長蔡其昌證實，43人初選名單內的球員都有參賽意願。根據媒體報導，截至16日已有20人表達高度參賽意願，而陳柏清因9月初剛開刀，擔心影響團隊備戰進度而婉拒。最終30人名單將壓在最後期限公布，以避免被其他國家提早情蒐。

關於台日交流賽是否能看到經典賽先發陣容，蔡其昌表示，依照合約規定不可上場的選手可能不會在這次比賽出場，美國MLB的球員工會有相關規定，球團也有自己的計畫，這些都需要個別處理。為了遵循規定，旅美球員能否加入集訓，教練團還有許多工作要做。經典賽海外抽選已於15日截止登記，將於17日上午11點公布中選名單。

