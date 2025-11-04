台日交流高峰會 「神奈川宣言」共同推動民主供應鏈

台南市議長邱莉莉與高雄市議長康裕成率團前來參與台日交流高峰會。(記者林翠儀攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」4日在神奈川縣的古都鎌倉舉行，會後宣讀「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第2758號決議不應被曲解為排除台灣。

台灣與日本地方議員之間的年度盛會「台日交流高峰會」，自2015年於石川縣金澤市首度舉辦以來至今已舉辦過10屆，今年邁入另一個10年，也是首次在關東地區舉辦，來自台日地方議會及民間團體等超過300名成員齊聚一堂，過去曾主辦峰會的高雄市議會和台南市議會，今天由兩市議長康裕成和邱莉莉率團前來參與。

賴清德總統透過影片致賀表示，本屆峰會首度在關東地區舉辦，由古都鎌倉接棒去年台南峰會，象徵「古都相承」，為台日地方交流揭開新篇章。賴總統並代表台灣人民，誠摯祝賀自民黨總裁高市早苗當選日本第104任首相，祈祝日本國運昌隆、民生安泰。

駐日代表李逸洋致詞時表示，高市首相於「日本—東協峰會」中強調，台灣海峽的和平與穩定與區域安全密切相關，明確反對以片面武力或脅迫方式改變現狀的行為，並於日美首腦會談中再次確認台海和平穩定的重要性。李逸洋表示，深信高市首相未來將對台海及印太地區的和平與穩定作出重要貢獻。台日雙方應持續在區域和平、國家戰略、經濟安全、高科技產業、社會韌性及應對中國認知戰等領域深化合作。

李逸洋進一步指出，當前國際外交的新趨勢，是以「民主供應鏈」對抗「紅色供應鏈」為核心架構。在高科技產業中，台日各自擁有獨特優勢。台灣生產全球90%最先進晶片及AI伺服器，封裝測試亦領先全球；在半導體設計領域美國居世界第一、台灣第二；日本則在半導體製造設備佔全球30%、半導體材料佔全球50%。此外，在量子科技領域，美國為全球第一、日本排名第二，顯示兩國在尖端科技上互具互補性與合作潛力。

峰會通過的「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第2758號決議不應被曲解為排除台灣。今年的亮點在於加入，高市首相在國會施政方針演說重申，「自由開放印太願景」將持續作為日本外交基柱的部分，同時基於戰略觀點推動擴大環太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)成員國參與。

宣言強調，日本政府應積極推促台灣早日加入CPTPP。並且呼應賴總統今年4月與高市會談中提到的「民主供應鏈」，主張台日雙方今後應進一步在AI、再生能源、無人機、低軌道衛星、機器人、ICT、量子科學等關鍵先進領域深化合作，共同推動「民主供應鏈」，並強化經濟安全。

峰會並宣布，下一屆會議將移師名古屋舉行，並與2026年亞洲運動會結合，由「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀及名古屋市議會共同接棒舉辦。

第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」4日在神奈川縣舉行，賴清德總統以錄影致詞。(記者林翠儀攝)

駐日代表李逸洋(右2)與神戶市議員上畠寛弘(左2)等地方議員合影。(記者林翠儀攝)

