台日企業簽合作協議備忘錄攜手開創綠色商機

▲ 「臺灣新東向全球產學研聯盟協進會」與「日本華商經貿聯合會」以及台灣科技新創廠商「士芃科技」、「麗鴻科技」簽署國際推廣合作協議備忘錄，帶領台灣中小企業前進日本。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 由茵康國際與TASS台灣永續供應協會攜手舉辦「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」 即日起至11/7於高雄展覽館登場。已邁入第六屆的TASS會展，今年以「綠色轉型 永續未來」為主題，串聯五大產業，展現台灣在永續創新與減碳行動上的具體成果。今（6）日更由「臺灣新東向全球產學研聯盟協進會」與「日本華商經貿聯合會」以及台灣科技新創廠商「士芃科技」、「麗鴻科技」簽署國際推廣合作協議備忘錄，帶領台灣中小企業前進日本，擴大亞太科技與永續合作網絡。

廣告 廣告

經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，藉由「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」 讓國內所有的中小企業知道永續發展的重要性，並突破既有思維框架，發掘新的材料、新的商業模式，還有發掘新的異業合作的可能。現在所有的企業，特別是中小企業面臨到綠色轉型趨勢，供應鏈更面臨到綠色生產、製造與服務的要求，必須加速綠色轉型。此次參展廠商展示許多創新節能方案，期待未來有更多的企業能夠參與TASS永續經濟展，把台灣中小企業在綠色轉型轉型上的能量跟成果向全世界展現。

李冠志指出，日本不僅是綠色產業與先進製造技術成熟的市場，也與台灣在產業技術合作上關係密切。期望藉由此次合作備忘錄簽署，協助台灣中小企業直接對接日本供應鏈，創造更多商機媒合機會。

▲經濟部中企署與臺灣新東向聯盟(TeaLa)，共同設立「臺灣最讚中小企業專區」展現推動台灣中小企業數位轉型與永續淨零的亮眼成果。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.06）

經濟部中企署與臺灣新東向聯盟(TeaLa)，共同設立「臺灣最讚中小企業專區」展現推動台灣中小企業數位轉型與永續淨零的亮眼成果。專區特別設置由資策會數位轉型研究院技術開發的「中小企AI普惠檢測站」服務，整合專屬生成式AI與知識檢索RAG整合應用，依據企業所屬產業、規模、市場趨勢為中小企業提供專屬的產業AI應用建議書。

廣告 廣告

為協助中小企業強化轉型能量，中企署提供「馬上辦服務中心」、「網路大學校」、「法人AI試產線及培訓服務」三大輔助資源。透過三大實用資源全力支援中小企業穩健邁向數位轉型與永續淨零，持續強化企業營運韌性與市場競爭力。更以「AI能源與環境」、「AI智慧供應鏈」、「AI智慧農食」、「AI永續消費」四大主題，跨產業匯集15家示範業者串聯從生產到消費的淨零路徑，全方位展現跨產業數位及綠色轉型成果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高流四週年慶驚喜壓軸！下酒祭、聖誕趴嗨翻港灣

飯店週年慶 高雄日航推「一泊滿食」、天成祭三重回饋

新上國小教室小農打造「綠色走廊」 玉米長成天然遮陽窗簾