台日共創雙贏 高雄表揚7家長期投資日商企業

（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市政府昨天舉辦第16屆「高雄同心日-台日共創雙贏」暨在地日商企業表揚典禮，副市長羅達生表揚7家長期深耕高雄的日商企業，感謝日商持續深耕、擴大投資高雄。

高雄市經濟發展局今天發布新聞稿表示，市府自2009年起，每年持續辦理日商企業表揚活動，昨天受表揚的企業，包括台灣大橋精密、亞洲不二電國際貿易、淀鋼國際、桂川夢企業、台灣開滋、台灣關西塗料及台灣尼得科儀器。

羅達生表示，近年高雄憑藉港灣城市優勢帶動產業轉型有成，從半導體S廊帶的建構、亞灣5G AIoT創新園區的成形，到傳統產業的AI導入、淨零轉型，建構完整產業生態系。自市長陳其邁上任以來，高雄已吸引國內外大廠落地投資突破9500億元，許多日商也看好高雄、加碼投資。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史表示，感謝高雄市政府長期以來對日商企業提供即時且周到的協助，近年高雄在半導體、AI、人才培育、淨零轉型及綠色金融等面向快速推進，相關成果也受到日本高度關注，期盼未來持續深化台日在產業、技術與市場面的合作，共同推動區域與城市的長遠發展。

日本人會高雄支部部長加藤雅弘表示，表揚活動至今已表揚逾60家日本企業，面對人工智慧、脫碳與再生能源等快速變革，日本人會高雄支部將在高雄市政府及日台交流協會的支持下，持續努力，攜手打造永續發展的社會。

台灣開滋股份有限公司在台投資滿40年，台灣開滋表示，40年前自楠梓區起步設廠生產，迄今已發展為擁有4家工廠的規模；未來將以40週年為新起點，持續深耕台灣、回饋在地，致力成為長青企業。

同樣投資滿40年的台灣關西塗料股份有限公司表示，除了持續提供高品質塗料產品、兼顧環境保護外，也已於原址啟動新廠建設，將持續深耕高雄、為永續社會盡一份責任。（編輯：黃世雅）1150113