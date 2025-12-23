台日共通點再＋1 首任體育廳長也是奧運金牌

外交部林佳龍與日本參議院鈴木大地會晤。翻攝自林佳龍臉書



台灣與日本都位於東亞地區，在歷史發展、地緣政治等面向有許多相似之處。有趣的是，台灣與日本的第一位運動部長，都是奧運金牌選手，運動部長李洋是2020年東京奧運與2024年巴黎奧運的男子羽球雙打金牌，而日本首任體育廳長鈴木大地則是1988年首爾奧運100公尺仰式金牌。

日本參議員瀧波宏文於12月22日至12月24日率領「日本參議院TY會台灣訪問團」訪台，今（12/23）日與行政院長卓榮泰會晤，卓榮泰在會晤時提及，訪團的參議員鈴木是日本首任體育廳長，他是奧運金牌，而台灣首任運動部長李洋也是奧運金牌。

鈴木今年58歲，他於1988年的首爾奧運奪得100公尺仰式金牌，是日本第二位獲得仰式游泳金牌的運動員，他的紀錄至今日本無人能破。他於2015年至2020年擔任日本第一任體育廳長，設於文部科學省之下，2025年7月當選為日本參議員。

外交部長林佳龍會晤時也提到，鈴木十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏，也分享他如何以自行車觀光帶動地方創生、振興在地經濟。卓榮泰則期待，雙邊在體育競技上持續合作與光榮競爭，並與日本駐台代表片山和之約定，未來將在經典賽（WBC）中再次見面。

