台日再合作入境事先確認作業 15航線122航班適用

（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）機場公司今天表示，自1月29日起至2月25日止再次實施「台日機場入境事先確認」作業，搭乘4家國籍航空15條航線、預計122個航班，可預先確認入境資料，縮短抵日後審查時間。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航合作，共15條航線、預計122個航班參與。

機場公司指出，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場外，今年更增加神戶、大分等共11個機場。旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本境管審查程序。

機場公司說，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃機，旅客可利用登機前於候機室內等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，只需再確認為本人且完成入境事先確認認證即可，從台灣出發至入境日本「短期滯在」旅客適用，班機起飛前30分鐘停止受理。（編輯：張銘坤）1150120